Сьогодні, у День пам’яті жертв Голодоморів, о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку». 

З настанням темряви кожен може запалити свічки пам’яті у себе на підвіконні. 

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Запали свічку: що відомо про акцію 

Традиційно пам'ять загиблих внаслідок Голодоморів вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалені свічки на підвіконні.

Свічки пам’яті запалюють о 16:00.

Вогник у вікні - це прояв скорботи, пам’яті та віри в майбутнє.

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Щороку все більше українців долучається до акції «Запали свічку».

Вони також беруть участь в акціях пам’яті біля могил, меморіалів і пам’ятників жертвам Голодоморів. Люди збираються на центральних площах і вулицях міст і сіл України, де запалюють свічки та лампадки. 

В Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів

23 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів.

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Сьогодні, 23 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр., що визнаний геноцидом українців.

Щороку у четверту суботу листопада ми згадуємо про мільйони загиблих внаслідок Голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. 

Наймасштабнішим був голод 1932-1933 років. Саме його називають геноцидом українського народу, який здійснив сталінський режим, аби придушити український національно-визвольний рух і фізичного знищити частину українських селян.

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Загинули мільйони людей. Назвати точну кількість жертв складно. Адже тодішній режим замовчував трагедію. 

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