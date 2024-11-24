Від ночі українські військові збили 50 російських дронів.

Ще 19 - локаційно втрачені. Ймовірно, через активну дію РЕБ Сил оборони.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Атака дронів 24 листопада: де працювала ППО

Окупанти запустили ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу. Атакували з Орла та Брянської області.

Загалом над Україною виявили 73 ворожих дронів.

Протиповітряна оборона працювала в семи областях - Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській.

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Водночас моніторингові пабліки повідомляють про нові пуски російських дронів.

У Києві збили понад 10 БпЛА

Сили ППО збили понад десять ворожих дронів, які загрожували Києву.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

У напрямку столиці безпілотники заходили різними курсами.

Попередньо, у місті обійшлося без руйнувань та постраждалих.