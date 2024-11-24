Від ночі українські військові збили 50 російських дронів.
Ще 19 - локаційно втрачені. Ймовірно, через активну дію РЕБ Сил оборони.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Атака дронів 24 листопада: де працювала ППО
Окупанти запустили ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу. Атакували з Орла та Брянської області.
Загалом над Україною виявили 73 ворожих дронів.
Протиповітряна оборона працювала в семи областях - Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській.
Водночас моніторингові пабліки повідомляють про нові пуски російських дронів.
У Києві збили понад 10 БпЛА
Сили ППО збили понад десять ворожих дронів, які загрожували Києву.
Про це повідомили в міській військовій адміністрації.
Через удар по Запорізькій області загинув чоловік
У напрямку столиці безпілотники заходили різними курсами.
Попередньо, у місті обійшлося без руйнувань та постраждалих.