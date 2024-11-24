Те, що Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли від початку повномасштабного вторгнення завадило Росії захопити Одесу, Миколаїв та інші території. 

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли

Дипломат нагадав, що відповідно до конвенції Монтре Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для всіх військових кораблів. 

«Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли. Одну «Москву» ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря», - зазначив Боднар.

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Посол також нагадав, що Туреччина стала серйозним транспортним хабом для України.

«Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, нормативна база не дозволяла заїзду українських перевізників для транспортування цих вантажів. Нині триває транспортний безвіз. Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі», - розповів дипломат.

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РФ хоче відкинути ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче витіснити військових ЗСУ з Курщини до інавгурації новообраного президента США, яка запланована на 20 січня 2025 року. 

Глава держави наголосив, що операція Сил оборони в Курській області показала неспроможність Москви захищати власну територію. Адже сили росіян спрямовані на окупацію українських земель. 

Водночас Reuters з посиланням на співрозмовника з Генштабу ЗСУ пише, що внаслідок російського контрнаступу Україна втратила понад 40% території, яку контролювала в Курській області РФ. 

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