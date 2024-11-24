У неділю, 24 листопада, російські війська обстріляли Херсон та Зеленівку у Херсонській громаді.
Внаслідок цих атак постраждало троє людей.
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Пошкоджені будинки мирних мешканців.
Росіяни обстріляли Зеленівку
Окупанти атакували селище з тимчасово окупованого лівого берега. Вдарили з артилерії.
Поцілили у житлові квартали.
За даними міської влади, постраждав 61-річний чоловік. На момент обстрілу він був в приміщенні.
«У постраждалого - вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення», - розповіли в МВА.
Пошкоджені приватні будинки.
Армія РФ атакує Херсон: які наслідки
У Херсоні через російські обстріли постраждали дві людини.
Війська агресора відкрили вогонь по Дніпровському району міста.
Одна з постраждалих - літня жінка - у важкому стані. Її госпіталізували. Зазначається, що під час удару вона була на вулиці.
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Ще одна потерпіла самостійно звернулась до лікарні.
В неї діагностували вибухову травму та поранення.