«У постраждалого - вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення», - розповіли в МВА.

За даними міської влади, постраждав 61-річний чоловік. На момент обстрілу він був в приміщенні.

Окупанти атакували селище з тимчасово окупованого лівого берега. Вдарили з артилерії.

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У неділю, 24 листопада, російські війська обстріляли Херсон та Зеленівку у Херсонській громаді.

Армія РФ атакує Херсон: які наслідки

У Херсоні через російські обстріли постраждали дві людини.

Війська агресора відкрили вогонь по Дніпровському району міста.

Одна з постраждалих - літня жінка - у важкому стані. Її госпіталізували. Зазначається, що під час удару вона була на вулиці.

Ще одна потерпіла самостійно звернулась до лікарні.

В неї діагностували вибухову травму та поранення.