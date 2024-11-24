У неділю, 24 листопада, російські війська обстріляли Херсон та Зеленівку у Херсонській громаді. 

Внаслідок цих атак постраждало троє людей. 

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Пошкоджені будинки мирних мешканців. 

Росіяни обстріляли Зеленівку

Окупанти атакували селище з тимчасово окупованого лівого берега. Вдарили з артилерії. 

Поцілили у житлові квартали. 

За даними міської влади, постраждав 61-річний чоловік. На момент обстрілу він був в приміщенні. 

«У постраждалого - вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення», - розповіли в МВА. 

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Пошкоджені приватні будинки. 

Армія РФ атакує Херсон: які наслідки

У Херсоні через російські обстріли постраждали дві людини. 

Війська агресора відкрили вогонь по Дніпровському району міста. 

Одна з постраждалих - літня жінка - у важкому стані. Її госпіталізували. Зазначається, що під час удару вона була на вулиці. 

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Найбільше ворожих штурмів, як і в попередні дні, на Покровському та Курахівському напрямках.

Ще одна потерпіла самостійно звернулась до лікарні. 

В неї діагностували вибухову травму та поранення. 

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