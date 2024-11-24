Росія завербувала для участі у бойових діях проти України сотні єменців.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

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За словами єменських чоловіків, їм обіцяли високооплачувану роботу і російське громадянство. Однак коли вони прибули до Росії, їх примусово завербували до російської армії та відправили на лінію фронту в Україні.

На думку американських дипломатів, зближення між Кремлем і хуситами є ознакою того, як далеко Росія готова зайти у війні проти України.

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РФ вербує на війну єменських хуситів

Експерт з регіону Перської затоки лондонської неурядової організації Chatham House Фаріа аль-Муслімі сказав, що мало хто із єменських найманців має якусь підготовку, і багато хто з них не хоче воювати в Україні.

«Єдине, що потрібно Росії, - це солдати, і очевидно, що хусити вербують (їх - ред.). Ємен досить легке місце для вербування. Це дуже бідна країна», - сказав він.

Більше по темі В ISW спрогнозували, коли Росія може знову запустити «Орєшнік» Кремль продовжує вихваляти нову ракету - експерти кажуть, що це частина інформаційної кампанії.

У підписаних єменцями військових контрактах, з якими ознайомилося видання FT, вказана компанія, заснована відомим політиком-хуситом Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі. Зареєстрована в Омані, компанія Al Jabri у реєстраційних документах ідентифікується як туроператор і роздрібний постачальник медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

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Зазначається, що вербування єменських солдатів могло розпочатися ще у липні цього року. Один з контрактів датований 3 липня і підписаний начальником центру відбору контрактників у російському місті Нижній Новгород.

За словами одного з таких новобранців, він входив до групи у складі близько 200 єменців, яких призвали до російської армії у вересні. Він сказав, що громадян Ємену обманом змусили приїхати до Росії та підписати контракти на військову службу, які вони не могли прочитати.

Інший єменець розповів, що йому пообіцяли бонус у розмірі 10 000 доларів США і зарплату у 2 000 доларів на місяць, а також, можливо, російське громадянство за роботу у Росії із виробництва безпілотників.

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Росія стурбована виплатами на продовження війни в Україні, - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська влада стурбована витратами на продовження війни в Україні.

В ISW зазначають, що Москва хоче змусити своїх армійців дотримуватися дисципліни. 22 листопада Міноборони РФ подало законопроєкт, який зобов'язує військовослужбовців повертати одноразові виплати за підписання військових контрактів, якщо солдати вчинили «грубий дисциплінарний проступок» або ухиляються від військової служби.

При цьому російська влада й надалі намагається заохочувати росіян долучатися до армії за контрактом.

23 листопада Путін підписав закон, який дозволяє російським солдатам, які воювали в Україні, списувати кредити на суму до 10 млн рублів, якщо російські суди почнуть справи про стягнення боргів до 1 грудня 2024 року.

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На думку фахівців, це може стимулювати росіян із заборгованостями по кредитах укладати контракти з Міністерством оборони РФ.