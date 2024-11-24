Правоохоронці затримали підозрюваного у стрілянині, яка сталася в одному з готелів Києва. Тоді загинула людина.
Про це повідомили в поліції.
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«Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано», - йдеться у повідомленні.
Стрілянина в столичному готелі
Інцидент стався в ніч на 23 листопада.
У приміщенні готелю між двома компаніями зав'язався конфлікт. Він переріс у бійку.
За даними поліції, один з учасників дістав зброю та кілька разів вистрілив у бік опонентів.
Загинув 27-річний чоловік.
Постраждали товариш загиблого та охоронець закладу. Їх госпіталізували.
Поліцейські одразу затримали одного з учасників бійки. Стрілка оголосили в розшук.
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Підозрюваному у стрілянині загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.
Більше інформації у поліції не надають.
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Джерела Української правди повідомляють, що затриманий - 30-річний уродженець Запоріжжя. Він мешкає у Василькові. Чоловік має кримінальне минуле.
За словами співрозмовника УП, за попередніми даними, інцидент має побутовий характер.