Правоохоронці затримали підозрюваного у стрілянині, яка сталася в одному з готелів Києва. Тоді загинула людина.

Про це повідомили в поліції.

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«Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано», - йдеться у повідомленні.

Стрілянина в столичному готелі

Інцидент стався в ніч на 23 листопада.

У приміщенні готелю між двома компаніями зав'язався конфлікт. Він переріс у бійку.

За даними поліції, один з учасників дістав зброю та кілька разів вистрілив у бік опонентів.

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Загинув 27-річний чоловік.

Постраждали товариш загиблого та охоронець закладу. Їх госпіталізували.

Поліцейські одразу затримали одного з учасників бійки. Стрілка оголосили в розшук.

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Підозрюваному у стрілянині загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Більше інформації у поліції не надають.

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Джерела Української правди повідомляють, що затриманий - 30-річний уродженець Запоріжжя. Він мешкає у Василькові. Чоловік має кримінальне минуле.

За словами співрозмовника УП, за попередніми даними, інцидент має побутовий характер.