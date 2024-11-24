Правоохоронці затримали підозрюваного у стрілянині, яка сталася в одному з готелів Києва. Тоді загинула людина. 

Про це повідомили в поліції. 

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«Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано», - йдеться у повідомленні. 

Стрілянина в столичному готелі

Інцидент стався в ніч на 23 листопада. 

У приміщенні готелю між двома компаніями зав'язався конфлікт. Він переріс у бійку. 

За даними поліції, один з учасників дістав зброю та кілька разів вистрілив у бік опонентів.

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Загинув 27-річний чоловік. 

Постраждали товариш загиблого та охоронець закладу. Їх госпіталізували. 

Поліцейські одразу затримали одного з учасників бійки. Стрілка оголосили в розшук. 

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Підозрюваному у стрілянині загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі. 

Більше інформації у поліції не надають. 

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Джерела Української правди повідомляють, що затриманий - 30-річний уродженець Запоріжжя. Він мешкає у Василькові. Чоловік має кримінальне минуле.

За словами співрозмовника УП, за попередніми даними, інцидент має побутовий характер.

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