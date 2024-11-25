Служба безпеки України затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який підозрюється у шпигунстві за оборонцями Харкова.

СБУ затримала священника УПЦ МП у Харкові − подробиці

На замовлення росіян фігурант намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова.

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Протоієрей відстежував маршрути переміщення військової техніки в напрямку передової та надсилав розвіддані месенджером у вигляді позначок на онлайн-картах із детальним описом.

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Росіяни планували використати ці розвіддані для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.

43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні цього року. Він народився у Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території Росії.

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Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) і був призначений настоятелем місцевого храму.

Під час обшуків у затриманого СБУ вилучила мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом і російські рублі та кремлівські нагороди.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує священнику УПЦ МП у Харкові

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмиснику загрожує 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала агенток ГРУ, які коригували вогонь по Україні з акаунтів родичів

Служба безпеки України затримала двох агенток Головного розвідувального управління Росії, які знаходили й передавали координати ЗСУ в Київській і Чернігівській областях.

Щоб шпигувати за об’єктами ЗСУ зрадниці мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відеокамери.

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Вони також намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп ППО на Київщині та Чернігівщині.