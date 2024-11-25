Ракета KN-23/KN-24, використана Росією у війні проти України, містила компоненти, виготовлені компаніями Китаю, США, Японії, Великої Британії та Швейцарії у 2023 році, повідомило Головне управлінні розвідки Міноборони України.

Ракети КНДР з компонентами з 5 країн використовують проти України − подробиці

На порталі War&Sanctions оприлюднили новий список іноземних компонентів, знайдених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. Росія отримала понад 100 таких ракет і вперше використала їх проти України наприкінці минулого року.

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Фото: Головне управлінні розвідки Міноборони України / Телеграм

Пхеньян відправив до Росії власних військових спеціалістів, які обслуговували пускові установки та фактично долучилися до воєнних злочинів проти України.

За даними української розвідки, жертвами ударів ракетами KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Фото: Головне управлінні розвідки Міноборони України / Телеграм

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Ракета KN-23/KN-24, застосована Росією проти України, містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн: КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії. Зокрема, виявлили перетворювач напруги, виготовлений британською компанією "XP Power" у лютому 2023 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Головне управлінні розвідки Міноборони України / Телеграм

Для отримання технологій для програм озброєнь Росія, Північна Корея та Іран використовують спільні схеми обходу міжнародних санкцій.

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ГУР показало з чого складається ворожий фанерний безпілотник "Гербера"

Російський дрон "Гербера", який може нести бойову частину та проводити радіоелектронну розвідку, має китайський двигун та інші іноземні компоненти.

Росіяни збирають дрон на заводі в місті Єлабузі в Республіці Татарстан.

"Гербера" імітує Shahed-136 або "Герань-2" й використовується Росією для перевантаження української ППО.

Подробиці про те, з чого складається російський дрон, дізнавайтеся в публікації Kyiv Post тут.