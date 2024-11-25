Як повідомляється, Росія завербувала для війни в Україні сотні єменських найманців – деяких обманом – через компанію, пов'язану зі збройним угрупованням Хуті.

У неділю Financial Times (FT), посилаючись на єменських найманців, повідомила, що їм обіцяли високу платню й навіть російське громадянство, але примусово зарахували до російських збройних сил для участі в бойових діях в Україні.

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Єменські найманці в Україні − що треба знати

Al Jabri General Trading & Investment Co SPC – єменська компанія, пов'язана з одним із хуситських лідерів Аль-Джабрі, через яку, ймовірно, укладались угоди, на запит FT не відповіла.

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З листопада 2023 року підтримуване Іраном угруповання Хуті атакує в Червоному морі судна, які, як вони стверджують, пов'язані з Ізраїлем. Тим самим вони порушують світову торгівлю, через що судноплавні компанії змушені відводити маршрути своїх суден подалі від Суецького каналу.

Один із єменських рекрутів під псевдонімом Набіль розповів FT, що після прибуття до Москви його та ще близько 200 єменців призвали в російську армію у вересні.

Набіль сказав, що його заманили багатообіцяючою платнею в таких сферах, як «безпека» та «інженерія», і що серед єменців було кілька досвідчених бійців, але більшість із них не мали військової підготовки.

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За його словами, більшість із них заманили до Росії та змусили підписати контракти на службу, написані російською мовою, яку вони не розуміли.

FT також отримала відео, на якому нібито зображений Набіль та інші єменські новобранці в Україні під час обстрілу з боку України, хоча неясно, чи було це відео отримане від Набіля.

Ще один єменський рекрут – із псевдонімом Абдулла – розповів FT, що йому пообіцяли одноразову виплату в розмірі $10 000, щомісячну зарплатню в розмірі $2 000 і, можливо, російське громадянство за виготовлення безпілотників у Росії.

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Абдулла розповів, що незабаром після прибуття до Москви 18 вересня його відвезли на якийсь об'єкт за п'ять годин їзди від Москви. Там людина, яка трохи говорила арабською, змусила його підписати контракт на військову службу. За його словами, тому, хто відмовлявся підписувати контракт, погрожували й стріляли з пістолета в нього над головою.

Він додав, що більшість його призваних співвітчизників загинули в Україні. FT додає, що Абдулла є одним із 11 єменців, які повернулися з Росії до Ємену через Оман завдяки Міжнародній федерації єменських мігрантів.

Фареа аль-Муслімі, експерт з питань регіону Перської затоки в Chatham House, сказав FT, що слабка економіка Ємену полегшує Москві вербування.

«Єдине, що потрібно Росії – це солдати, і зрозуміло, що хусити вербують їх... У Ємені вербувати досить легко. Це дуже бідна країна», – сказав Муслімі.

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Як Росія вербує єменців − подробиці

Як зазначає FT, вербування єменців ще раз засвідчує, що Москва «зближується з Іраном і союзними йому бойовими угрупованнями на Близькому Сході».

Спеціальний посол США в Ємені Тім повідомив FT, що Москва веде переговори з хуситами про передачу зброї.

«Ми знаємо, що в місті Сана'а є росіяни, які допомагають поглиблювати цей діалог... Те, які види зброї обговорюються, викликає велике занепокоєння, бо така зброя дозволить хуситам краще атакувати кораблі в Червоному морі і, можливо, за його межами», – сказав Тім.

У вересні Kyiv Post повідомляв, що Росія за посередництва Ірану нібито провела таємні переговори з угрупованням Хуті про постачання протикорабельних крилатих ракет Р-800 «Онікс».

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Однак на момент публікації було неясно, чи передала Москва хуситам цю чи якусь іншу зброю.