Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти 30 російських кораблів так званого "тіньового флоту".

Це найбільший пакет санкції проти російських кораблів, ідеться у пресрелізі уряду.

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Нові санкції Британії проти РФ - що відомо

Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку 30 кораблів , які транспортують російську нафту та нафтопродукти.

За даними британського уряду, ці судна лише за останній рік перевезли енергоресурсів на суму понад 4,3 млрд доларів.

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Нові обмеження ще більше ускладнять фінансування Росією війни в Україні та її діяльності у світі.

Загалом під санкціями Великої Британії тепер перебувають 73 російські танкери - це більше, ніж у будь-якої іншої країни.

Британія запровадила санкції проти ВПК РФ і найманців

Велика Британія розширила санкції проти Росії, спрямувавши їх проти військово-промислового комплексу країни та підтримуваних нею найманців.

28 жовтня британський уряд запровадив санкційні обмеження проти трьох російських агенцій та їхніх високопоставлених менеджерів.

17 жовтня Велика Британія оголосила про накладання санкцій проти 18 російських нафтових танкерів та чотирьох СПГ-танкерів.

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10 жовтня у Великій Британії запрацював підрозділ із контролю за дотриманням торгівельних санкцій OTSI.

19 листопада Британія запровадила нові санкції на десять фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей.