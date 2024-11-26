У ніч проти 26 листопада росіяни запустили дрони на Тернопільщину, повідомили керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода та мер Тернополя Сергій Надал.

Росія атакувала Україну десятками дронів: є руйнування

Близько першої ночі в Тернополі пролунали вибухи, після яких мешканці обласного центру та населених пунктів поблизу лишилися без електропостачання.

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"Працюємо над з’ясуванням обсягу пошкоджень і ліквідацією наслідків", − зауважив Негода.

У Тернополі через пошкодження електроінфраструктури не ходитимуть тролейбуси, не працюватимуть ліфти.

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Надал повідомив також про перебої з водо- і теплопостачанням у місті. Індивідуальні теплові пункти відключать, а тепло подаватимуть до будинків напряму.  

За даними КП Тернопільводоканал, близько 7:00 централізоване водопостачання мало відновитися в усіх споживачів.

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За даними очільника КМВА Сергія Попка, сили ППО знищили понад 10 російських БпЛА, що загрожували Києву.

Росія вдарила по центру Харкова ракетою С-400: є постраждалі

Зранку 25 листопада Росія вдарила по центру Харкова.

У Київському районі міста через ворожий удар постраждали 25 людей, повідомила обласна прокуратура.

Ушкоджено 41 будинок в Харкові. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, яка охопила три автомобілі та фасад двоповерхової нежитлової будівлі. Окрім того, було пошкоджено скління житлових будинків.

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