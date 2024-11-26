У ніч проти 26 листопада росіяни запустили дрони на Тернопільщину, повідомили керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода та мер Тернополя Сергій Надал.
Росія атакувала Україну десятками дронів: є руйнування
Близько першої ночі в Тернополі пролунали вибухи, після яких мешканці обласного центру та населених пунктів поблизу лишилися без електропостачання.
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"Працюємо над з’ясуванням обсягу пошкоджень і ліквідацією наслідків", − зауважив Негода.
У Тернополі через пошкодження електроінфраструктури не ходитимуть тролейбуси, не працюватимуть ліфти.
Надал повідомив також про перебої з водо- і теплопостачанням у місті. Індивідуальні теплові пункти відключать, а тепло подаватимуть до будинків напряму.
За даними КП Тернопільводоканал, близько 7:00 централізоване водопостачання мало відновитися в усіх споживачів.
Хроніка війни в Україні. 26 листопада: «Зима буде дуже важкою»
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Зранку 25 листопада Росія вдарила по центру Харкова.
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