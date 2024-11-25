Зранку 25 листопада Росія вдарила по центру Харкова, повідомили мер Харкова Ігор Терехов і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російський обстріл Харкова: що відомо про постраждалих

11:29: Національна поліція України зауважила, що в Київському районі міста через ворожий удар постраждали 23 людини.

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10:12: За словами мера міста, у місті вже 19 постраждалих. Повідомляється про ушкодження 41 будинка в Харкові.

9:22: Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п’ятнадцяти осіб. Він зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, яка охопила три автомобілі та фасад двоповерхової нежитлової будівлі. Окрім того, було пошкоджено скління житлових будинків.

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9:05: Станом на той момент було відомо про 13 постраждалих, 9 з яких були госпіталізовані.