Зранку 25 листопада Росія вдарила по центру Харкова, повідомили мер Харкова Ігор Терехов і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російський обстріл Харкова: що відомо про постраждалих
11:29: Національна поліція України зауважила, що в Київському районі міста через ворожий удар постраждали 23 людини.
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10:12: За словами мера міста, у місті вже 19 постраждалих. Повідомляється про ушкодження 41 будинка в Харкові.
9:22: Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п’ятнадцяти осіб. Він зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, яка охопила три автомобілі та фасад двоповерхової нежитлової будівлі. Окрім того, було пошкоджено скління житлових будинків.
9:05: Станом на той момент було відомо про 13 постраждалих, 9 з яких були госпіталізовані.
8:52: За словами керівника ОВА, кількість постраждалих становила до 10. На той момент госпіталізували пʼять людей.
Сили ППО збили понад 70 російських безпілотників під час нічної атаки
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару РФ виникла пожежа, а удар пошкодив цивільну інфраструктуру та автомобілі.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що удар був по Київському району міста.
Росіяни вдарили по району щільної житлової забудови.
Дрони масовано налетіли на Запоріжжя: є постраждалий
У ніч проти 25 листопада російські ударні дрони налетіли на Запоріжжя.
Вибухова хвиля та уламки пошкодили кілька приватних будинків та нежитлову будівлю.
Унаслідок нальоту поранень дістав 13-річний хлопець. Лікарі надали йому допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.