За 24 листопада зафіксували 185 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
ЗСУ відбивають атаки росіян, які намагаються наступати на дев’ятьох напрямках
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На Харківському напрямку російські війська 5 разів штурмували позиції України у районі Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані.
На Куп’янському напрямку ворог наступав біля Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. ЗСУ зупинили 11 ворожих атак.
На Лиманському напрямку російські війська 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського.
На Краматорському напрямку ворог намагався чотири рази йти вперед біля Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку армія РФ 6 разів атакувала позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Три зіткнення досі тривають.
Росія вночі запустила на Україну рекордну кількість ударних дронів
На Покровському напрямку противник 51 раз атакував у районах Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка.
На Курахівському напрямку ворог здійснив 45 спроб прорвати українську оборону поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. Одне боєзіткнення продовжується.
На Времівському напрямку росіяни 13 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.
На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції ЗСУ в районі Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили три атаки країни-агресора.
Боррель: ЄС не зміг швидко вирішити конфлікт в Україні
Євросоюз цього року з труднощами досягав прогресу щодо справедливого врегулювання війни Росії проти України, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
За його словами, у 2024 році ЄС надав Україні допомогу на 122 млрд євро, з яких 45 млрд євро спрямували на військову підтримку.
ЄС також дозволив використовувати доходи від заморожених російських активів.
Однак топдипломат додав, що майбутня зима буде важкою для українців, зокрема щодо відключень електроенергії через те, що ЄС не зміг достатньо забезпечити Україну необхідними ресурсами для захисту від ударів по цивільній та енергоінфраструктурі.
На думку Борреля, недостатнє постачання боєприпасів Україні ускладнює запобігання просуванню армії країни-агресора.
Російські "Шахеди" налетіли на Тернопільщину − подробиці
У ніч на 26 листопада російські дрони налетіли на Тернопільщину, повідомили керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода та мер Тернополя Сергій Надал.
У Тернополі через пошкодження електроінфраструктури не ходитимуть тролейбуси, не працюватимуть ліфти. Надал повідомив також про перебої з водо- і теплопостачанням у місті.
Індивідуальні теплові пункти відключать, а тепло подаватимуть до будинків напряму.
Близько 01:00 в Тернополі пролунали вибухи, після яких мешканці обласного центру та населених пунктів поблизу лишилися без електропостачання.
"Працюємо над з’ясуванням обсягу пошкоджень і ліквідацією наслідків", − наголосив Негода.
За даними очільника КМВА Сергія Попка, сили ППО знищили понад 10 російських дронів, що загрожували Києву.
Протягом ночі проти 26 листопада БпЛА летіли до столиці хвилями, групами різної кількості і з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад п’ять годин.