На Времівському напрямку росіяни 13 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Покровському напрямку противник 51 раз атакував у районах Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка.

На Торецькому напрямку армія РФ 6 разів атакувала позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Три зіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог намагався чотири рази йти вперед біля Часового Яру та Ступочок.

На Харківському напрямку російські війська 5 разів штурмували позиції України у районі Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані.

Боррель: ЄС не зміг швидко вирішити конфлікт в Україні

Євросоюз цього року з труднощами досягав прогресу щодо справедливого врегулювання війни Росії проти України, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

За його словами, у 2024 році ЄС надав Україні допомогу на 122 млрд євро, з яких 45 млрд євро спрямували на військову підтримку.

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ЄС також дозволив використовувати доходи від заморожених російських активів.

Однак топдипломат додав, що майбутня зима буде важкою для українців, зокрема щодо відключень електроенергії через те, що ЄС не зміг достатньо забезпечити Україну необхідними ресурсами для захисту від ударів по цивільній та енергоінфраструктурі.

На думку Борреля, недостатнє постачання боєприпасів Україні ускладнює запобігання просуванню армії країни-агресора.

Російські "Шахеди" налетіли на Тернопільщину − подробиці

У ніч на 26 листопада російські дрони налетіли на Тернопільщину, повідомили керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода та мер Тернополя Сергій Надал.

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У Тернополі через пошкодження електроінфраструктури не ходитимуть тролейбуси, не працюватимуть ліфти. Надал повідомив також про перебої з водо- і теплопостачанням у місті.

Індивідуальні теплові пункти відключать, а тепло подаватимуть до будинків напряму.

Близько 01:00 в Тернополі пролунали вибухи, після яких мешканці обласного центру та населених пунктів поблизу лишилися без електропостачання.

"Працюємо над з’ясуванням обсягу пошкоджень і ліквідацією наслідків", − наголосив Негода.

За даними очільника КМВА Сергія Попка, сили ППО знищили понад 10 російських дронів, що загрожували Києву.

Протягом ночі проти 26 листопада БпЛА летіли до столиці хвилями, групами різної кількості і з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад п’ять годин.