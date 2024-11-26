Велика Британія вперше за прем’єрства Кіра Стармера нещодавно відправила Україні ще десятки крилатих ракет Storm Shadow, пише Bloomberg.

Британія таємно передала Україні десятки ракет Storm Shadow − подробиці

Постачання, яке не оголошувалося публічно, здійснили кілька тижнів тому. Storm Shadow замовили після того, як в України закінчилися далекобійні ракети.

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Їх надіслали ще до нещодавнього дозволу США і Великої Британії Україні бити далекобійними ракетами по цілях углиб території Росії.

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Наразі не розголошується, коли саме ракети прибули до України та їхня кількість.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що не може коментувати оперативні деталі щодо військової допомоги Україні, оскільки вважає, що це могло б зіграти на користь російському президенту Владіміру Путіну. Водночас представники відомства наголосили на незмінній підтримці України.

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Рішення Лондона і Вашингтона дозволити удари ухвалили у відповідь на розгортання Кремлем північнокорейських військ у Росії для війни проти України.

Востаннє Міноборони Великої Британії підтвердило постачання ракет Україні у квітні цього року.

Україна вперше атакувала Росію ракетами Storm Shadow − що треба знати

Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

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Велика Британія схвалила використання цих ракет у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ до війни в Україні. У російських Telegram-каналах поширювалася інформація про знайдені уламки Storm Shadow у Курській області.

5 листопада стало відомо Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.