від четверга ходять чутки, що адміністрація Байдена може повернути Україні ядерну зброю, від якої вона відмовилася в 1990-х роках, як спосіб стримування Росії, що продовжує своє вторгнення.

Однак Kyiv Post з'ясував, що це була екстраполяція безпідставної заяви, зробленої деякими американськими чиновниками, на яку посилається New York Times.

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Що саме сказали чиновники з США

У статті New York Times, опублікованій у четвер, 21 листопада, під назвою «Обіцянка Трампа припинити війну може залишити Україні мало варіантів», йшлося про можливості Заходу допомогти Києву захищатися перед поверненням Дональда Трампа на посаду президента.

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В одному з абзаців видання пише, що неназвані чиновники «припускають», що президент США Джо Байден може повернути Україні ядерну зброю, від якої вона відмовилася в 1990-х роках згідно з Будапештським меморандумом:

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«Кілька чиновників навіть припустили, що пан Байден може повернути Україні ядерну зброю, яку в неї забрали після розпаду Радянського Союзу. Це миттєво стало би величезним стримуючим фактором. Але такий крок занадто складний і мав би серйозні наслідки».

По суті, це була лише пропозиція неназваних чиновників, а не самого Байдена. Крім того, ядерна зброя, від якої Україна відмовилася в 1990-х роках, від самого початку і не була в руках Вашингтона, що, власне, унеможливлює такий варіант.

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Куди поділася ядерна зброя України

Все просто - вона в Росії. Україна віддала Росії свою ядерну зброю в 1990-х роках в обмін на гарантії безпеки, які згодом ніхто не виконав.

У публікації 1999 року про ядерне роззброєння з посиланням на інформаційний бюлетень Білого дому зазначалося, що станом на січень 1994 року Україна володіла 1 900 одиницями стратегічної ядерної зброї - арсеналом, який конкурував з арсеналами більшості ядерних держав і навіть перевищував їх.

Зрештою, Україна передала свою ядерну зброю Росії в обмін на 100 тонн палива для ядерних реакторів від Москви та гарантії безпеки від Лондона, Вашингтона і Москви. Ядерне роззброєння України було завершене до 1996 року.

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Будапештський меморандум - що про нього відомо

Хоча США були одним із підписантів Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу, жодна з ядерних боєголовок не потрапила до США.

Будапештський меморандум про гарантії безпеки - це міжнародна угода, спрямована на усунення занепокоєння України щодо безпеки та територіальної цілісності після ядерного роззброєння.

Він був підписаний 5 грудня 1994 року між Україною, США, Великою Британією та Росією на тлі встановлення глобального контролю над озброєннями після Холодної війни, а тодішній президент США Білл Клінтон назвав світ «безпечнішим місцем» після підписання меморандуму.

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Дональд М. Блінкен, батько нинішнього держсекретаря США Ентоні Блінкена, також був присутній на підписанні меморандуму як посол США в Угорщині.

Документ ознаменував приєднання колишньої радянської республіки до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерної держави після низки переговорів, коли Україна шукала гарантії та компенсацію за відмову від свого ядерного арсеналу.

Ось шість пунктів, викладених в оригінальному документі: