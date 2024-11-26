Марта Фаріон, Віцепрезидентка СКУ в Північній Америці, Віцепрезидентка Українського Конґресового Комітету Америки (УККА), а також президентка Києво-Могилянської фундації Америки, долучилася до організації міжнародного круглого столу на тему "Відповіді на російські злочини у поточній війні проти України".

Про це повідомив Світовий конгрес українців.

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Світ об’єднується проти Росії: результати круглого столу

Захід зосередився на важливості міжнародного засудження російської агресії, обговоренні злочинів проти цивільного населення України та створенні міжнародного трибуналу.

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"Попри міжнародне засудження та значну підтримку зусиль України в розслідуванні та притягненні винних до відповідальності, виклики для міжнародного права залишаються величезними", – написала представниця української громади в США та директорка програм Фундації Києво-Могилянської академії в Америці Марія Климчак.

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Фото: представниця української громади в США Марія Климчак / Фейсбук

До організації також долучилися Інститут миру США та Національний університет "Києво-Могилянська Академія".

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"Із доповідями виступили науковці з Національного університету "Києво-Могилянська академія" Мирослава Антонович, доцент кафедри міжнародного та європейського права, керівник Центру досліджень геноциду та прав людини й Дмитро Коваль, доцент кафедри міжнародного та європейського права", – додала Климчак.

У дискусії також взяли участь Девід Шеффер, колишній посол США з питань відповідальності за міжнародні злочини; Стівен Дж. Рапп, колишній посол з особливих доручень США з питань воєнних злочинів (2009–2015). Модерувала захід Кетрін Дейл – старша радниця та директорка Інституту миру США.

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"Ця подія підкреслила важливість академічної співпраці у зміцненні міжнародного правосуддя та відстоюванні справедливості для України. Як зазначила президент Фундації КМА в Америці Марта Фаріон, Києво-Могилянська Академія завжди була в авангарді не лише інновацій, а й боротьби за демократію та свободу", – підсумувала Климчак.