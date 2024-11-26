Марта Фаріон, Віцепрезидентка СКУ в Північній Америці, Віцепрезидентка Українського Конґресового Комітету Америки (УККА), а також  президентка Києво-Могилянської фундації Америки, долучилася до організації міжнародного круглого столу на тему "Відповіді на російські злочини у поточній війні проти України". 

Про це повідомив Світовий конгрес українців.

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Світ об’єднується проти Росії: результати круглого столу

Захід зосередився на важливості міжнародного засудження російської агресії, обговоренні злочинів проти цивільного населення України та створенні міжнародного трибуналу.

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"Попри міжнародне засудження та значну підтримку зусиль України в розслідуванні та притягненні винних до відповідальності, виклики для міжнародного права залишаються величезними", – написала представниця української громади в США та директорка програм Фундації Києво-Могилянської академії в Америці Марія Климчак. 

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Акція покликана нагадати про тих, хто, захищаючи Україну, опинився в руках ворога.

Фото: представниця української громади в США Марія Климчак / Фейсбук

До організації також долучилися Інститут миру США та Національний університет "Києво-Могилянська Академія". 

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"Із доповідями виступили науковці з Національного університету "Києво-Могилянська академія" Мирослава Антонович, доцент кафедри міжнародного та європейського права, керівник Центру досліджень геноциду та прав людини й  Дмитро Коваль, доцент кафедри міжнародного та європейського права", – додала Климчак. 

У дискусії також взяли участь Девід Шеффер, колишній посол США з питань відповідальності за міжнародні злочини; Стівен Дж. Рапп, колишній посол з особливих доручень США з питань воєнних злочинів (2009–2015). Модерувала захід Кетрін Дейл – старша радниця та директорка Інституту миру США. 

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"Ця подія підкреслила важливість академічної співпраці у зміцненні міжнародного правосуддя та відстоюванні справедливості для України. Як зазначила президент Фундації КМА в Америці Марта Фаріон, Києво-Могилянська Академія завжди була в авангарді не лише інновацій, а й боротьби за демократію та свободу", – підсумувала Климчак. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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