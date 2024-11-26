У неділю український боксер-важковаговик Володимир Кличко розкритикував надзвичайно популярного шоумена і коментатора Джо Роґана за те, що той, за словами Кличка, транслює на найбільшу американську аудиторію подкастів кремлівські наративи і недостовірні факти про Україну.
Факт-чекери Kyiv Post з'ясували, що Кличко мав рацію, а Роґан – ні.
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Роґан у подкасті розкритикував Україну та її президента − подробиці
Роґан – ентузіаст бойових мистецтв і володар трьох чорних поясів – у суботньому ефірі програми «Досвід Джо Роґана» розкритикував Україну та її президента Володимира Зеленського за агресивні дії проти Росії та доведення світу до Третьої світової війни.
Під час двогодинної розмови з американським виконавцем і керівником індустрії розваг Скоттом Сторчем, яка була переповнена ненормативною лексикою, Роґан розкритикував Зеленського за те, що той, на його думку, спровокував Росію, віддавши наказ бити ракетами по цілях у Росії.
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«Зеленський каже, що Путін злякався. Пішов ти в сраку (Зеленський)! Пішли ви всі (українці)! Ви, б***і, ось-ось почнете Третю світову війну! Вони (росіяни) вперше в історії запустили міжконтинентальну балістичну ракету. Це перший випадок використання такої ракети. Це, б*, повне божевілля, тому що ці міжконтинентальні балістичні ракети можуть мати ядерні боєголовки. У цієї не було. Але якщо таке станеться, весь світ зміниться, і зміниться через військово-промисловий комплекс і через гроші, які йдуть в Україну. Це проксі-війна. Все це просто, б*, божевілля. Сядьте за стіл переговорів! Сядьте! Розберіться з цим, досить убивати всіх!», – сказав Роґан. Далі він попросив своїх продюсерів знайти репортаж CNN, про який він «чув», у якому схвалюється український ракетний удар по Росії, але під час ефіру знайти його не змогли.
Роґан продовжив говорити про українські ракетні удари по Росії: «Давайте, б*, всіх заспокоїмо і перестанемо бути такими, б*, дикунами. Ви настільки божевільні, що вважаєте, що Лівий завжди правий просто тому, що Лівий. Це маячня. І якщо якийсь прогресивний Лівий вважає, що чергові ракети – це добре, то хай йому грець! Чорт забирай, люди! Ви, б*, з'їхали з глузду! Це ніколи не буде відповіддю! Це, б*, божевілля. Особливо з Росією. Трясця твоїй матері! Я через це лайно спати не можу, чувак».
Роґан постійно вставляв свої зауваження щодо зовнішньої політики США та російсько-української війни у дискусію зі Сторчем про мангеттенського грабіжника-ексгібіціоніста, а потім заявив, що лідерські якості нового президента Дональда Трампа ставлять Америку в сильну позицію в переговорах із Талібаном, Китаєм і Росією.
Українець Володимир Кличко (молодший брат Віталія Кличка – беззаперечного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі з 2011 по 2015 рік, чинного мера Києва) у недільному відео, розміщеному за кілька годин по тому на платформі Twitter/X, розкритикував Роґана за те, що той, як папуга, повторює тези російської державної пропаганди про Україну.
Володимир, який сам володів кількома чемпіонськими поясами у період з 2000 по 2015 рік, сказав:
«Ви повторюєте російську пропаганду, (насправді) путінська Росія – в біді. Вони хочуть залякати вас і таких, як ви. Його (Путіна) війна мала тривати три дні, а триває вже три роки завдяки героїзму та жертовності нас, українців. Тому вони й використовують єдину зброю, яку можуть використовувати – пропаганду».
. @joerogan , I disagree pic.twitter.com/tSGvwUnXOQ— Klitschko (@Klitschko) November 24, 2024
Які прокремлівські наративи поширює Джо Роґан
Перевірка фактів, проведена Kyiv Post, виявила прямі протиріччя з фактичною історією російсько-української війни, а подекуди майже дослівне повторювання кремлівських наративів.
Щодо змісту російської пропаганди Кличко був точним, але його твердження про те, що військова машина Росії слабшає, а її керівництво злякалося, довести не можна, і фактчекери виявили докази, що суперечать цьому твердженню.
Твердження Роґана 1: Російсько-українська війна – це проксі-війна між США і Росією
Це неправда. Росія вторглася в Україну в 2022 році з метою знищення української незалежності і, за багатьма показниками, українського народу. На той час основною реакцією США на це вторгнення було невтручання на підтримку України, оскільки керівництво адміністрації Байдена було впевнене, що український опір зазнає краху.
Озброєння, яке США надають Україні, за вартістю менше, ніж те, яке надає Європа, а фінансова підтримка України з боку США значно менша, ніж з боку Європи, тому неправильно говорити, що США ведуть в Україні маріонеткову війну ядерної наддержави проти Росії, або що США є єдиним джерелом підтримки України. З європейської точки зору, російське вторгнення в нейтральну країну і розпалювання великої війни на східному фланзі НАТО є екзистенційною загрозою безпеці.
Твердження Роґана 2: Україна ось-ось розпочне Третю світову війну
Це явно неправдиве твердження майже дослівно повторює попередження Кремля про те, що подальший опір України російському вторгненню може призвести до ініційованого Росією обміну ядерними ударами.
З точки зору логічного причинно-наслідкового зв'язку, а також класичного міжнародного права про право нації на самооборону, військові дії розпочала саме Росія. Якщо Росія застосує атомну зброю проти України, це буде російське, а не українське рішення.
Теза Роґана 3: Відповідальність за російсько-українську війну несе західний військово-промисловий комплекс
Війна почалася, коли Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. Можна сперечатися, чому кремлівське керівництво прийняло таке рішення, але в будь-якому разі не тому, що до цього російський уряд підштовхнули великі американські виробники зброї, такі як Raytheon або Boeing.
Твердження Роґана 4: Росія вперше запустила МБР, і запустила її «зі злості»
Це не відповідає дійсності технічно і операційно. Судячи з уламків, які українські надзвичайники знайшли в суботу на місці падіння в житлово-промисловому районі Дніпра, це була російська ракета з дальністю, яка не дозволяє їй долетіти навіть до океану. За визначенням, ця ракета була не міжконтинентальною, а БРСД – балістичною ракетою середньої дальності.
За час російсько-української війни Україна запустила близько 100 власних ракет, а також близько 50 ракет, наданих США. Росія, за українськими підрахунками, в ході систематичних ударів по українських будинках і підприємствах, яких вона завдає з осені 2022 року, запустила понад 11 000 ракет середньої та великої дальності, з яких близько 3 000 були балістичними.
Твердження Роґана 5: Російсько-українську війну можна припинити, якщо обидві сторони «домовляться»
Це дуже спрощений і, за багатьма показниками, абсурдно оптимістичний погляд на надзвичайно складне питання.
Будь-яке припинення бойових дій у російсько-українській війні шляхом переговорів вимагатиме не лише припинення власне бойових дій, а й визначення відповідальності та потенційної матеріальної компенсації за майнову шкоду, що оцінюється у пів трильйона доларів, за вимушену міграцію 3-4 мільйонів українців, а також за смерті й поранення щонайменше 200 тисяч українців. Якщо будь-яка мирна угода передбачає передачу суверенної території, зобов'язання щодо безпеки, чисельність збройних сил або присутність третьої країни, то переговори стають набагато складнішими.
Твердження Роґана 6: Українські ракетні удари по Росії «ніколи не будуть відповіддю»
Отже, Росія випустила по Україні понад 11 000 ракет, а Роґан стверджує, що Україна не повинна захищатися тими ж засобами. Ні, повинна, якщо виходити з того, що Україна і українці мають право на існування.
Більше того, українські ракетні удари по Росії неодноразово виявлялись ефективними.
Всім відомо, що українські ракетники зробили з Чорноморським флотом Росії, по кораблях якого вони почали бити ще на початку війни. Натепер приблизно кожен третій з усіх військових кораблів, які Росія мала у Чорному морі на початку війни, лежить на його дні, а за сумарною водотоннажністю – більше половини потоплені або знищені. У жовтні 2023 року російський флот залишив свою базу в Севастополі на окупованому Кримському півострові через загрозу подальших українських ракетних ударів.
За три дні до того, як Роґан звинуватив Україну в тому, що вона наближає світ до Третьої світової війни, бомбардувальники українських Повітряних сил випустили 10-12 ракет по російському штабу в Курській області РФ. Як показали супутникові знімки та підтвердила українська розвідка, ракети знищили штаб, російського генерала та десятки його підлеглих. За непідтвердженими повідомленнями, важкі поранення також дістав північнокорейський генерал, який перебував там під час удару. За різними повідомленнями, там загинуло від 400 до 500 північнокорейських військових.