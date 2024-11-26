У неділю український боксер-важковаговик Володимир Кличко розкритикував надзвичайно популярного шоумена і коментатора Джо Роґана за те, що той, за словами Кличка, транслює на найбільшу американську аудиторію подкастів кремлівські наративи і недостовірні факти про Україну.

Факт-чекери Kyiv Post з'ясували, що Кличко мав рацію, а Роґан – ні.

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Роґан у подкасті розкритикував Україну та її президента − подробиці

Роґан – ентузіаст бойових мистецтв і володар трьох чорних поясів – у суботньому ефірі програми «Досвід Джо Роґана» розкритикував Україну та її президента Володимира Зеленського за агресивні дії проти Росії та доведення світу до Третьої світової війни.

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Під час двогодинної розмови з американським виконавцем і керівником індустрії розваг Скоттом Сторчем, яка була переповнена ненормативною лексикою, Роґан розкритикував Зеленського за те, що той, на його думку, спровокував Росію, віддавши наказ бити ракетами по цілях у Росії.

Більше по темі НАТО обговорює можливість превентивних ударів по Росії Зокрема таких ударів можуть завдати по пускових установках та інших військових об’єктах на території країни-агресора.

«Зеленський каже, що Путін злякався. Пішов ти в сраку (Зеленський)! Пішли ви всі (українці)! Ви, б***і, ось-ось почнете Третю світову війну! Вони (росіяни) вперше в історії запустили міжконтинентальну балістичну ракету. Це перший випадок використання такої ракети. Це, б*, повне божевілля, тому що ці міжконтинентальні балістичні ракети можуть мати ядерні боєголовки. У цієї не було. Але якщо таке станеться, весь світ зміниться, і зміниться через військово-промисловий комплекс і через гроші, які йдуть в Україну. Це проксі-війна. Все це просто, б*, божевілля. Сядьте за стіл переговорів! Сядьте! Розберіться з цим, досить убивати всіх!», – сказав Роґан. Далі він попросив своїх продюсерів знайти репортаж CNN, про який він «чув», у якому схвалюється український ракетний удар по Росії, але під час ефіру знайти його не змогли.

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Роґан продовжив говорити про українські ракетні удари по Росії: «Давайте, б*, всіх заспокоїмо і перестанемо бути такими, б*, дикунами. Ви настільки божевільні, що вважаєте, що Лівий завжди правий просто тому, що Лівий. Це маячня. І якщо якийсь прогресивний Лівий вважає, що чергові ракети – це добре, то хай йому грець! Чорт забирай, люди! Ви, б*, з'їхали з глузду! Це ніколи не буде відповіддю! Це, б*, божевілля. Особливо з Росією. Трясця твоїй матері! Я через це лайно спати не можу, чувак».

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Роґан постійно вставляв свої зауваження щодо зовнішньої політики США та російсько-української війни у дискусію зі Сторчем про мангеттенського грабіжника-ексгібіціоніста, а потім заявив, що лідерські якості нового президента Дональда Трампа ставлять Америку в сильну позицію в переговорах із Талібаном, Китаєм і Росією.

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Українець Володимир Кличко (молодший брат Віталія Кличка – беззаперечного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі з 2011 по 2015 рік, чинного мера Києва) у недільному відео, розміщеному за кілька годин по тому на платформі Twitter/X, розкритикував Роґана за те, що той, як папуга, повторює тези російської державної пропаганди про Україну.

Володимир, який сам володів кількома чемпіонськими поясами у період з 2000 по 2015 рік, сказав:

«Ви повторюєте російську пропаганду, (насправді) путінська Росія – в біді. Вони хочуть залякати вас і таких, як ви. Його (Путіна) війна мала тривати три дні, а триває вже три роки завдяки героїзму та жертовності нас, українців. Тому вони й використовують єдину зброю, яку можуть використовувати – пропаганду».