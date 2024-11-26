Очільник Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка вважає, що тиск на Україну, який змушує її піти на поступки заради припинення війни, заохотить Москву напасти на інші європейські країни.

Про це пише Bloomberg.

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Чому поступки Росії небезпечні: попередження Чехії − подробиці

Куделка зазначив, що Росії, ймовірно, знадобиться наступні 10-15 років, щоб відновитися після значних людських та економічних втрат і підготуватися до нової агресії, спрямованої на Центральну та Східну Європу. Він також додав, що Росія розцінюватиме будь-яку несприятливу для України мирну угоду як свою перемогу.

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Очільник чеської розвідки зауважив, що міжнародне право вимагає від Росії вивести всі війська з України, повернути їй окуповані території і виплатити репарації, але Київ "опинився під тиском", тому змушений розглядати інші варіанти переговорів.

Більше по темі ООН повідомила про майже 380 випадків сексуального насильства на війні Такі дані наведені у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні напередодні старту міжнародної кампанії «16 днів активних дій проти гендерно зумовленого насильства».

Куделка вважає, що повномасштабна війна має нагадати Заходу, що Росія є "імперською наддержавою з імперськими бажаннями".

Він додав, що Чехія є ціллю для гібридної війни, зокрема шпигунства, кібератак, дезінформації та підривної діяльності.

"Я працював з нашими американськими партнерами за президента Трампа і раніше, і це було дійсно чудово… Те саме відбувається і зараз, за президента Байдена. І я на 100% переконаний, що це буде так само добре і під час другого терміну Трампа", − запевнив керівник розвідки Чехії.

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Він закликав Захід не наражати себе на небезпеку та економічну залежність, коли той відновить ділові й дипломатичні відносини з Росією в майбутньому.

Куделка наголосив, що Росія є "агресором, який розуміє лише силу", а результат війни визначатиме ймовірність майбутнього глобального конфлікту за участі НАТО.

Міхал Куделка підсумував, що у випадку зіткнення з сильною державою або альянсом Росія перегляне свої плани та відмовиться від конфронтації. Однак, якщо Росія дійде висновку про успішність війни в Україні та слабкість Європи та НАТО, вона може спробувати розширити свою агресію.

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Чехія планує повністю відмовитись від російської нафти у 2025 році

Чехія планує повністю відмовитися від російської нафти вже у липні наступного року.

Це стане можливим завдяки модернізації Трансальпійського нафтопроводу (TAL), яка дозволить збільшити поставки нафти із заходу.

Чехія вже запустила другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під назвою "Ініціатива-2025", до якого долучаться п’ять збройових компаній.

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні.