Перехідна команда новообраного президента Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією Байдена.

Угода надає новій адміністрації доступ до інформації федеральних агентств, необхідної для підготовки до перебрання влади, повідомило Axios.

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Трамп підписав угоду з адміністрацією Байдена

Графік процесу передачі президентських повноважень має на меті полегшити передачу контролю.

Але команда Трампа порушила терміни, встановлені на 1 вересня і 1 жовтня для підписання рутинних угод з Адміністрацією загальних служб і Білим домом.

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Згідно з умовами меморандуму, Трамп і новообраний віце-президент Венс будуть використовувати приватне фінансування і публічно розкриватимуть своїх донорів.

Угода також передбачає, що команда Трампа не буде використовувати урядові будівлі або технології, надані Адміністрацією загальних служб.

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Положення, викладені перехідною командою Трампа, значною мірою порушують протокол і деякі усталені процедури, що використовувалися протягом десятиліть під час передачі влади.

Але для цього є певний прецедент: Трамп вирішив відмовитися від брифінгів розвідки після того, як став кандидатом у президенти від Республіканської партії, заявивши, що не хоче бути звинуваченим у витоку інформації.

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«Ця взаємодія дозволяє нашим кандидатам у члени Кабінету міністрів розпочати критично важливу підготовку, включаючи розгортання десантних команд у кожному департаменті та відомстві, і завершити впорядковану передачу влади», - заявляла керівниця апарату Трампа Сьюзі Уайлз.

Підписання угоди знаменує собою «позитивний крок до ефективної передачі влади», - заявив президент і головний виконавчий директор Партнерства за державну службу Макс Стір.

Хто працюватиме в майбутній адміністрації Трампа − подробиці

Найрезонанснішими кандидатурами, які запропонував Трамп, були такі:

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