Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року.
СБУ та Нацполіція запобігли теракту в Києві − подробиці
Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана "розтяжка" з гранатою Ф-1.
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У квартирі ніхто не проживав, а дзвінок жіночим голосом був фейком, щоб заманити в пастку поліцейських.
Теракт спланували російські спецслужби. Для цього вони дистанційно залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже 6 разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.
Перед встановленням "розтяжки" агент підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях столиці та надіслав відео з підпалом куратору.
Після цього агент отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців.
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Зловмисник орендував квартиру у центрі столиці, встановив там "розтяжку" з бойовою гранатою та відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу.
Однак під час вибуху ніхто не постраждав, а фігуранта невдовзі затримали.
Яке покарання загрожує російському агенту, який намагався підірвати наряд поліції
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який шпигував за оборонцями Харкова
Служба безпеки України затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який підозрюється у шпигунстві за оборонцями Харкова.
Він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова.
Протоієрей відстежував маршрути переміщення техніки ЗСУ в напрямку передової та надсилав розвіддані месенджером у вигляді позначок на онлайн-картах із детальним описом.