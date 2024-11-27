Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства Росії в Познані, повідомив Укрінформ, цитуючи міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Нове українське консульство в Познані − подробиці

"Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі.

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У Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі", − пояснив очільник української дипломатії.

Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з жителями населеного пункту Рокетниця Великопольського воєводства заявив: якщо Україна звернеться про використання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то Варшава поставиться до цього з "найбільшою симпатією".

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Він зауважив, що термін дії договору оренди цієї нерухомості закінчується наприкінці листопада. До цього часу росіяни повинні будуть її повністю залишити.

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За його словами, сьогоднішня мережа українських консульств, враховуючи безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі, не відповідає консульським потребам.

Польща пригрозила Росії закриттям всіх консульств в країні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща може закрити усі консульства Росії на своїй території, якщо РФ не припинить скоювати диверсії у Європі.

18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.