Попри нещодавно встановлене перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою", обидві сторони вже звинувачують одна одну в його порушенні, повідомляє Reuters.

Нові зіткнення після перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою" - подробиці

Ізраїль стверджує, що перемир'я було порушене, коли підозрілі особи, деякі на автомобілях, прибули до південного Лівану.

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"Хезболла" ж звинувачує Ізраїль у нападі на жителів, які повертаються до прикордонних сіл, та обстрілах прикордонної смуги.

Умови перемир'я передбачають 60-денний термін для виведення ізраїльських військ з південного Лівану та заборону на наступальні операції.

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Проте, існують розбіжності щодо повернення жителів до прикордонних сіл. Ізраїльський прем'єр заборонив це, тоді як ліванський спікер парламенту наполягає на праві людей повернутися додому.

"Хезболла" заявила про готовність протистояти будь-яким атакам Ізраїлю та контролюватиме виведення військ, "тримаючи руку на спусковому гачку".

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Джо Байден оголосив про перемир’я між Ізраїлем та "Хезболлою"

Ізраїль та ліванське угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню.

Згідно з домовленостями, з 4.00 ранку за місцевим часом бойові дії вздовж кордону завершаться.

11 листопада міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перемогу над "Хезболлою" після ліквідації її лідера Хасана Насралли.