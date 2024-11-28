Грузія відмовляється від переговорів про вступ до ЄС та грантів від Євросоюзу до кінця 2028 року. Таке рішення ухвалила правляча партія "Грузинська мрія", пише Укрінформ.

Вступ Грузії до ЄС відкладається - що відомо

«Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Європейським Союзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу», – сказав Кобахідзе на брифінгу.

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Раніше Європейська Рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії правлячої партії «Грузинська мрія».

У Брюсселі та інших європейських столицях говорили, що не можуть підтримати відкриття переговорів щодо вступу Грузії до ЄС, якщо країна, зокрема, не скасує закони, що суперечать європейським цінностям та принципам.

Опозиція Грузії збирала черговий великий мітинг проти результатів виборів

Грузинська опозиція збирала великий мітинг 9 листопада біля станцій метро "Державний університет" та "Марджанішвілі" у столиці країни.

Організаторами виступають партії "Єдність – Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія"

7 листопада президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали Грузію провести швидке і прозоре розслідування порушень під час парламентських виборів.

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2 вересня стало відомо, що за місяць майже 500 грузинських організацій зареєструвались як "іноагенти".

Результати виборів у Грузії

Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня.

За даними грузинської ЦВК, перемогу здобула провладна «Грузинська мрія», яка набрала понад половину голосів виборців.

Політсила отримала в парламенті 89 зі 150 мандатів.

Прохідний бар’єр у 5% також подолали ще чотири опозиційні партії:

«Коаліція за зміни», яка набрала 11,03% і отримала 19 мандатів

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«Єдність - Національний рух» - 10,17% та 16 мандатів

«Сильна Грузія» - 8,81% і 14 мандатів

«Гахарія за Грузію» - 7,78% і 12 мандатів.