Російські військові знову атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні.

Зранку ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі.

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Про це повідомили в ОВА.

У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: що відомо про поранених

Внаслідок атаки постраждали 4 людини - троє жінок та чоловік.

У них вибухові травми та уламкові поранення.

«Вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62. Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік», - уточнили в ОВА.

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Потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Ситуація на Херсонщині

За добу окупаційна армія обстріляла два десятки населених пунктів області.

Через російську агресію в регіоні загинула людина. Ще шестеро були поранені.

В обласній адміністрації розповіли, що окупанти били по житлових кварталах населених пунктів. Пошкодили 17 приватних будинків. Зачепило також гараж, комунальну будівлю, магазин, господарську споруду та приватні автомобілі.