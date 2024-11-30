Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі у Пхеньяні з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим запевнив у подальшій підтримці у війні Росії проти України.
Про це повідомляє північнокорейське інформагентство KCNA.
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Кім Чен Ин пообіцяв Росії підтримку у війні проти України
Зазначається, що Кім «засудив» рішення США і Заходу надати дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по військових цілях на території Росії.
«Уряд, армія і народ КНДР незмінно підтримуватимуть політику Російської Федерації із захисту свого суверенітету й територіальної цілісності від кроків імперіалістів до гегемонії», - цитує північнокорейського диктатора KCNA.
У повідомленні не згадується, чи обговорювали Кім і Бєлоусов подальшу військову допомогу Пхеньяна Москві та направлення додаткових північнокорейських військ до Росії, але зауважується, що Кім заявив про готовність до поглиблення відносин між країнами в усіх сферах, включаючи політику, економіку та військові справи, відповідно до угоди про стратегічне партнерство.
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Співпраця Росії та Північної Кореї
Північна Корея публічно не підтверджує ні передачі Росії зброї та боєприпасів, ні направлення своїх військ до РФ для допомоги у війні з Україною, проте Київ, Вашингтон і Сеул мають численні докази застосування російськими військами боєприпасів та ракет із КНДР, а також розгортання північнокорейських військових у Курській області та їх участь у боях на цій ділянці фронту.
Сполучені Штати та їх союзники стурбовані та тим, що Пхеньян, в обмін на відправку своїх військ до Росії може отримати від Москви передові збройові технології та різко прискорити виробництво ракет і зброї масового ураження.