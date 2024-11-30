У п'ятницю у Грузії знову відбулися акції протесту проти призупинення євроінтеграції. 

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що під час мітингу затримали 107 людей. Їх звинуватили у непокорі поліції та дрібному хуліганстві.

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Розгін протестувальників у Тбілісі

Грузинські силовики розігнали акцію протесту під ранок. Як пише видання Новини-Грузія, тривало це протягом семи годин. 

Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ. 

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Протестувальники натомість намагалися зводити барикади. 

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ЗМІ повідомляють про багатьох постраждалих. Серед них - журналісти. 

У соцмережах публікують відео побиття демонстрантів силовиками. 

Протести у Грузії

Протести у Тбілісі відбулися також у ніч проти 29 листопада. Тоді демонстрантів теж розігнала поліція. Силовики застосували проти протестувальників водомети та сльозогінний газ. Під час затримання учасників акції спецпризначенці застосували силу. 

Люди вийшли на мітинг після того, як грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року. 

Раніше Європейська Рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії правлячої партії «Грузинська мрія».

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