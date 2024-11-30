У п'ятницю у Грузії знову відбулися акції протесту проти призупинення євроінтеграції.

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що під час мітингу затримали 107 людей. Їх звинуватили у непокорі поліції та дрібному хуліганстві.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Розгін протестувальників у Тбілісі

Грузинські силовики розігнали акцію протесту під ранок. Як пише видання Новини-Грузія, тривало це протягом семи годин.

Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ.