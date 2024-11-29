У ніч проти 29 листопада у Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, що розпочалася після рішення уряду призупинити переговори про вступ Грузії до ЄС, пише Ехо Кавказу.

Розгін протесту в Грузії проти призупинення євроінтеграції − подробиці

Поліцейські застосували проти протестувальників водомети і сльозогінний газ. Як зазначається, спецпризначенці застосували силу під час затримання і переслідування учасників акції протесту.

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Площу перед будівлею парламенту Грузії звільнили від мітингувальників.

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Під час розгону акції постраждала лідерка партії "Дроа" Елене Хоштарія. За даними Ехо Кавказу, їй в обличчя потрапив перцевий спрей.

Мережею ширяться відео з імовірною демонстрацією розігнання поліцією мітингувальників у Тбілісі.

Президентка Грузії звинуватила уряд у конституційному перевороті − що треба знати

28 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила із заявою через рішення уряду призупинити процес євроінтеграції, пише SOVA.news.

Більше по темі ЄС і Україна підписали меморандум для надання допомоги на €18,1 млрд Пакет допомоги надається в межах пакета від G7 на 50 млрд доларів.

"Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися", − наголосила президентка.

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Зубарішвілі зауважила, що 28 листопада "вигадана, нелегітимна влада проголосила війну власному народу".

Перед виступом вона зустрілась із представниками дипкорпусу та лідерами прозахідної опозиції.

Президентка також звернулася до опозиції та закликала об'єднатись.

Зурабішвілі підсумувала, що вона є єдиною людиною, яка має право говорити зі світом від імені грузинського суспільства.

Грузія відмовилася від вступу до ЄС до 2028 року

Грузія відмовилася від переговорів про вступ до ЄС та грантів від Євросоюзу до кінця 2028 року. Таке рішення ухвалила правляча партія "Грузинська мрія".

Грузинська опозиція збирала великий мітинг 9 листопада біля станцій метро "Державний університет" та "Марджанішвілі" у столиці країни.

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Організаторами виступають партії "Єдність – Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія"

7 листопада президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали Грузію провести швидке і прозоре розслідування порушень під час парламентських виборів.