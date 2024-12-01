Крім Тбілісі, люди вийшли на акції протесту у Батумі, Кутаїсі та інших грузинських містах.

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News Georgia пише, що напередодні на мітинг зібралася максимальна кількість людей.

Уже третю ніч поспіль у Тбілісі тривають протести проти рішення влади призупинити євроінтеграцію країни.

На знак протесту демонстранти спалили опудало очільника «Грузинської мрії» та закидали будівлю парламенту феєрверками.

У соцмережах пишуть про постраждалих.

Поліція знову почала розганяти мітингувальників. Силовики застосували проти них водомети та сльозогінний газ. У відповідь демонстранти використовують феєрверки.

На відео видно, що вогонь потрапив всередину будівлі парламенту.

Не згодні з політикою влади також мітингували 29 та 30 листопада. Тоді поліція силою розігнала демонстрантів.

Президентка Грузії відмовилася йти з посади після завершення мандату

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення мандату. Мовляв, парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника.

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«Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тож не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене», - заявила Зурабішвілі у своєму зверненні.

Новий парламент Грузії призначив вибори президента на 14 грудня. Таке рішення 80 голосами ухвалили члени керівної партії «Грузинська мрія». Другий тур виборів, якщо він знадобиться, також проведуть 14 грудня. Інавгурація запланована на 29 грудня.

Президента Грузії вперше обиратиме не населення, а виборча колегія.

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США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Сполучені Штати Америки призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення «Грузинської мрії» відтермінувати процес інтеграції з ЄС.

«Рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинському народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до Європейського Союзу та НАТО», - йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

У Держдепі засудили застосування сили проти демонстрантів на акціях протесту.

«​​США засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на зібрання та вираження думок, включаючи свободу мирного протесту», - зазначили у відомстві.

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Результати виборів у Грузії

Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня. За даними грузинської ЦВК, перемогу здобула провладна «Грузинська мрія», яка набрала понад половину голосів виборців. Відтак, політсила отримала в парламенті 89 зі 150 мандатів.

Прохідний бар’єр у 5% також подолали ще чотири опозиційні партії: «Коаліція за зміни», «Єдність - Національний рух», «Сильна Грузія» та «Гахарія за Грузію».

Опозиційні сили відмовилися визнавати результати виборів.

Європейські лідери закликали Грузію провести швидке і прозоре розслідування порушень під час парламентських виборів.