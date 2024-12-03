Міністерство оборони США оприлюднило список, де перераховується озброєння для України, надане під час повномасштабної війни.

США передали Україні зброї на $62 млрд − подробиці

До допомоги від Сполучених Штатів, наданої за час повномасштабного вторгнення увійшло таке озброєння:

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Три батареї Patriot і боєприпаси;

12 ЗРК Nasams і боєприпаси;

ППО Hawk, Avenger і Vampire;

Понад 3 тис. зенітних ракет Stinger;

21 радар повітряного спостереження та інше озброєння.

Штати також надали такі види артилерійської та ракетної зброї:

Понад 40 ракетних систем HIMARS;

Понад 200 155-мм гаубиць і понад 3 000 000 155-мм артилерійських снарядів;

Понад 7 тисяч високоточних керованих 155-мм артснарядів;

Понад 70 тисяч 155-мм снарядів систем дистанційного керування протитанковими, понад 800 тисяч 105-мм артснарядів і інше озброєння.

США надали Україні такі танки, бронетранспортери й бойові машини:

31 танк Abrams;

45 танків T-72B;

Понад 300 бойових машин піхоти Bradley, чотири машини вогневої підтримки цієї моделі;

Понад 400 бронетранспортерів Stryker;

Понад 900 бронетранспортерів M113;

Понад 400 броньованих машин безпеки M1117;

Понад тисяча машин MRAP;

Понад 5 тис. HMMWV.

До списку наданої авіації входять такі компоненти:

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20 вертольотів Мі-17;

БЛПА Switchblade, Phoenix Ghost та інші;

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

Понад 6 тис. авіаційних ракет Zuni;

Понад 20 тис. авіаційних ракет Hydra-70.

США також відправили понад 10 тис. протитанкових систем Javelin; 120 тис. інших протитанкових систем і боєприпасів і понад 10 тис. ракет з оптичним стеженням TOW.

Штати також надали Україні щонайменше дві системи берегової оборони Harpoon, протикорабельні ракети та понад 100 патрульних катерів.

Пентагон розкрив подробиці запиту Байдена на $24 млрд для України

Пентагон розповів на що спрямують 24 млрд доларів для України, які раніше адміністрація чинного президента Штатів Джо Байдена попросила в Конгресу.

8 млрд доларів пропонують спрямувати на програму USAI (Ініціатива сприяння безпеці України).

Інші 16 млрд − на поповнення складів США для формування нових пакетів допомоги за програмою PDA (Програма президентських повноважень).

Чинний президент США Джо Байден запропонував Конгресу схвалити додаткове надання 24 млрд доларів для посилення військової допомоги Україні.

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Адміністрація чинного президента США раніше звернулася до Конгресу із заявою про намір списати половину боргу України на економічну допомогу.