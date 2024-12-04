Харків працює над створенням енергетичного острова, щоб зменшити залежність від центральних систем, розповів Kyiv Post мер міста Ігор Терехов.

Харків під обстрілами бореться на енергетичну незалежність

У місті залучають іноземне обладнання, а також активно впроваджують децентралізацію енергозабезпечення.

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За словами мера, Харків хочуть зробити більш автономним і захищеним від атак по енергетиці. Власну генерацію Харкова зруйнували, однак нова інфраструктура дозволить забезпечити стабільне постачання електроенергії в найскладніших умовах.

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Терехов наголосив на важливості підтримки з боку партнерів, які допомагають Харкову відновлюватися. Співпраця з ними дозволяє втілювати амбітні інфраструктурні проєкти, зокрема "енергетичний острів" і новий генеральний план.

Для розробки цього плану розвитку залучають найкращих експертів з Оксфорда та Гарварда.

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Мер міста впевнений, що Харків має всі шанси стати потужним науковим, освітнім та технологічним центром. Він зазначив, що місто вже активно працює над створенням "енергетичного острова", децентралізацією системи енергозабезпечення та впровадженням сучасного електротранспорту.

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Харків, за його словами, стане першим містом в Україні, де з’явиться новітній електробус.

Як Харків живе під КАБами: відновлюється і зростає

Мешканці Харкова живуть під прицілом ворога. З перших днів повномасштабного російського вторгнення місто на північному сході України, за 35 кілометрів від кордону з Росією, постійно перебуває під обстрілами.

Мер міста Харкова в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post розповів про життя Харкова, який третій рік під обстрілами не лише не здається, а й відновлює інфраструктуру і планує майбутнє.

Подробиці про життя Харкова в умовах війни та постійних обстрілів дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.