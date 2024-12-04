Італія, ймовірно, працює над підготовкою 10-го пакету допомоги для України, повідомляє Reuters.

10-й пакет військової допомоги від Італії − подробиці

З початку повномасштабної війни Росії в Україну італійський уряд надав Києву 9 пакетів допомоги, в які входили, зокрема, два франко-італійські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними Reuters, уряд може схвалити 10-й пакет допомоги до кінця грудня.

Наразі не відомо що саме може містити цей пакет, оскільки всі збройні постачання від Італії для України засекречені.

Advertisement

Держсекретар США їде до Італії, щоб обговорити війну в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Ананьї та Ф'юджі, Італія, та Ватикан з 23 по 27 листопада.

Він зустрівся з міністрами у межах G7 та з Папою Римським.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявляв, що у вересні Італія надішле другу систему протиповітряної оборони SAMP-T в Україну для відбиття російських ракетних атак.

ЄС та Україна підписали кредитну угоду на 35 млрд євро допомоги
Більше по темі

ЄС та Україна підписали кредитну угоду на 35 млрд євро допомоги

Підписантом з боку Євросоюзу виступив віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс.

9 вересня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні обговорили постачання Україні другого комплексу ППО Samp-T, схваленого в червні 2024 року, але тоді надання довелося затримати.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Віцепрезидента СКУ переобрали депутатом у парламенті Румунії Європа
Віцепрезидента СКУ переобрали депутатом у парламенті Румунії
Світовий Конґрес Українців
3г тому
Німеччина може розмістити миротворчі сили в Україні для гарантування миру Європа
Німеччина може розмістити миротворчі сили в Україні для гарантування миру
Київ Пост
4г тому
ЄС та Україна підписали кредитну угоду на 35 млрд євро допомоги Європа
ЄС та Україна підписали кредитну угоду на 35 млрд євро допомоги
Київ Пост
5г тому
Очільник МЗС Люксембургу виступив проти вступу України до НАТО НАТО
Очільник МЗС Люксембургу виступив проти вступу України до НАТО
Київ Пост
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній У Харкові буде власний енергетичний острів
Далі » Блінкен і Сибіга підписали меморандум про енергетичну підтримку України