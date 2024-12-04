Італія, ймовірно, працює над підготовкою 10-го пакету допомоги для України, повідомляє Reuters.

10-й пакет військової допомоги від Італії − подробиці

З початку повномасштабної війни Росії в Україну італійський уряд надав Києву 9 пакетів допомоги, в які входили, зокрема, два франко-італійські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T.

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За даними Reuters, уряд може схвалити 10-й пакет допомоги до кінця грудня.

Наразі не відомо що саме може містити цей пакет, оскільки всі збройні постачання від Італії для України засекречені.

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Держсекретар США їде до Італії, щоб обговорити війну в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Ананьї та Ф'юджі, Італія, та Ватикан з 23 по 27 листопада.

Він зустрівся з міністрами у межах G7 та з Папою Римським.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявляв, що у вересні Італія надішле другу систему протиповітряної оборони SAMP-T в Україну для відбиття російських ракетних атак.

9 вересня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні обговорили постачання Україні другого комплексу ППО Samp-T, схваленого в червні 2024 року, але тоді надання довелося затримати.