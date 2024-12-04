Віцепрезидента Світового Конґресу Українців у регіоні Східної Європи Миколу-Мирослава Петрецького переобрали депутатом румунського парламенту, повідомив СКУ.

СУР отримав рекордну підтримку української громади − подробиці

Чергові парламентські вибори відбулися 1 грудня. "В кінцевому результаті виборчий список СУР отримав 8749 голосів", – йдеться в повідомленні.

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Проукраїнські організації отримали високу підтримку від місцевого населення. "Це історичні результати, які підтвердили підтримку української громади. Здобуто історично високі показники у майже 90% українських громад, в багатьох населених пунктах вдалося посісти місце в першій трійці", – пише СУР.

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Цьогорічний результат на 62% кращий від результату 2020 року.

"В загальному це найкращі результати на парламентських виборах від 2008", – йдеться в повідомленні.

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Світовий Конґрес Українців вітає СУР та Миколу-Мирослава Петрецького з переобранням й бажає успіхів у подальшій діяльності на благо української громади в Румунії та в регіоні Східної Європи.

Ці результати є свідченням не тільки високого рівня підтримки, але й ефективності роботи СУР, який продовжує активно представляти інтереси української спільноти в країні та зміцнювати зв’язки з Україною.