Віцепрезидента Світового Конґресу Українців у регіоні Східної Європи Миколу-Мирослава Петрецького переобрали депутатом румунського парламенту, повідомив СКУ.

СУР отримав рекордну підтримку української громади − подробиці

Чергові парламентські вибори відбулися 1 грудня. "В кінцевому результаті виборчий список СУР отримав 8749 голосів", – йдеться в повідомленні. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Проукраїнські організації отримали високу підтримку від місцевого населення. "Це історичні результати, які підтвердили підтримку української громади. Здобуто історично високі показники у майже 90% українських громад, в багатьох населених пунктах вдалося посісти місце в першій трійці", – пише СУР.

Advertisement

Цьогорічний результат на 62% кращий від результату 2020 року.

"В загальному це найкращі результати на парламентських виборах від 2008", – йдеться в повідомленні.

У НАТО погодили активні заходи проти «тіньового флоту» РФ
Більше по темі

У НАТО погодили активні заходи проти «тіньового флоту» РФ

НАТО та ЄС посилять розвідувальний обмін, військові навчання та захист критичної інфраструктури для протидії РФ та Китаю.

Світовий Конґрес Українців вітає СУР та Миколу-Мирослава Петрецького з переобранням й бажає успіхів у подальшій діяльності на благо української громади в Румунії та в регіоні Східної Європи. 

Ці результати є свідченням не тільки високого рівня підтримки, але й ефективності роботи СУР, який продовжує активно представляти інтереси української спільноти в країні та зміцнювати зв’язки з Україною.

Advertisement

 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
Читати далі
Євроюст заблокував сервіс обміну повідомленнями, яким користувалися злочинці Європа
Євроюст заблокував сервіс обміну повідомленнями, яким користувалися злочинці
Київ Пост
5г тому
Чехія більше не отримує нафту з Росії трубопроводом "Дружба" Росія
Чехія більше не отримує нафту з Росії трубопроводом "Дружба"
Київ Пост
6г тому
У НАТО погодили активні заходи проти «тіньового флоту» РФ Росія
У НАТО погодили активні заходи проти «тіньового флоту» РФ
За матеріалами Укрінформ
7г тому
Данія надасть €6 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України Європа
Данія надасть €6 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України
Київ Пост
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній Союзники можуть надіслати Україні додаткові системи ППО − Рютте
Далі » Українка Катерина Садурська оновила світовий рекорд з фрідайвінгу