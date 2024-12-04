Ворожа армія планує розпочати ще один наступ на Херсон, пише Financial Times, цитуючи керівника Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

Масштабна підготовка РФ до наступу на Херсон − подробиці

Прокудін зауважив, що Росія планує розпочати новий наступ на регіон та зібрала для цього 300 човнів, щоб переправитися через Дніпро.

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Очільник ОВА додав, що з середини липня росіяни атакували малими дронами Херсон і сусідні села уздовж західного берега річки понад 9,5 тис. разів. Унаслідок обстрілів загинули щонайменше 37 людей, а ще сотні дістали поранень.

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За словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, ворожі війська намагаються захопити річкові острови та просунутися ближче до західного берега міста. Нещодавно вони провели масштабну атаку на Козацький острів на північний схід від міста поблизу Нової Каховки.

Більше по темі На російській військовій авіабазі "Дягілєво" та в порту Новоросійська пролунали вибухи Авіабазу Дягілєво в Рязані та порт у Новоросійську атакували, а РФ заявляє про збиття 24 дронів.

FT вважає, що наступ на Херсон був би "більшим призом" на тлі просування росіян у Донецькій області, бо місто було першим регіональним центром, який захопили після початку повномасштабної війни.

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні − що відомо

1 грудня російські війська атакували громадський транспорт у Херсоні. Вдарили дроном.

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Кількість постраждалих під час чергового удару становить 11. Вісім із них перебувають у лікарні.

26 листопада війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в тимчасово окупованій Новій Каховці у Херсонській області.

24 листопада російські війська обстріляли Херсон та Зеленівку у Херсонській громаді.

Внаслідок цих атак постраждало троє людей.