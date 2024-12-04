Шість європейських країн за підтримки Євроюсту та Європолу знешкодили зашифрований месенджер MATRIX, який активно використовувався злочинцями.

Про це повідомили на сайті Євроюсту.

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У Європі заблокували зашифрований сервіс MATRIX

У результаті безпрецедентної міжнародної операції було повністю ліквідовано зашифрований месенджер MATRIX, який став надійним притулком для кіберзлочинців.

До ліквідації залучили сили правоохоронних органів Нідерландів, Франції, Німеччини, Литви, Іспанії, Італії та підтримку Євроюсту і Європолу.

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Тривалі розслідування та аналіз мільйонів перехоплених повідомлень дозволили викрити складну структуру цієї злочинної мережі та зібрати неоціненні докази проти тисяч злочинців.

Деякі з цих зловмисників причетні до таких тяжких злочинів, як міжнародний обіг наркотиків, торгівля зброєю та відмивання грошей.

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Сервіс MATRIX - що відомо

MATRIX – це був закритий месенджер, розроблений спеціально для злочинних угруповань, щоб забезпечити їм безпечну комунікацію.

Його вперше виявили під час розслідування вбивства нідерландського журналіста.

Структура MATRIX була набагато досконалішою за попередні платформи, такі як SkyECC та EncroChat, що дозволяло їй забезпечувати вищий рівень безпеки для своїх користувачів.