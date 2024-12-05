За 4 грудня зафіксували 156 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку напружена

На Харківському напрямку зафіксували п’ять спроб наступу в районах Вовчанська та Глибокого.

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На Куп’янському напрямку противник 15 разів намагався витіснити ЗСУ на напрямках Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 13 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Два зіткнення досі тривають.

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На Торецькому напрямку Росія чотири рази проводила наступальні дії на позиції ЗСУ в районі Торецька. Дві атаки вже відбиті, а інші ще тривають.

На Покровському напрямку противник провів 39 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Наші підрозділи відбили 36 атак, а інші боєзіткнення тривають.

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На Курахівському напрямку були 38 зіткнень у районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки. 7 боєзіткнень тривають.

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На Времівському напрямку зупиняли 10 штурмів у районах Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів, а ще два боєзіткнення тривають наразі.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника, ще шість бойових зіткнень тривають.