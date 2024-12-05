За 4 грудня зафіксували 156 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку напружена

На Харківському напрямку зафіксували п’ять спроб наступу в районах Вовчанська та Глибокого.

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На Куп’янському напрямку противник 15 разів намагався витіснити ЗСУ на напрямках Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 13 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Два зіткнення досі тривають.

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На Торецькому напрямку Росія чотири рази проводила наступальні дії на позиції ЗСУ в районі Торецька. Дві атаки вже відбиті, а інші ще тривають. 

На Покровському напрямку противник провів 39 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Наші підрозділи відбили 36 атак, а інші боєзіткнення тривають.

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Ще 12 БпЛА локаційно втрачені в різних регіонах України.

На Курахівському напрямку були 38 зіткнень у районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки. 7 боєзіткнень тривають.

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На Времівському напрямку зупиняли 10 штурмів у районах Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів, а ще два боєзіткнення тривають наразі. 

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника, ще шість бойових зіткнень тривають.

Україна вже скоро отримає $50 млрд заморожених російських активів

Незабаром Україна отримає 50 млрд доларів завдяки замороженим російським активам у Євросоюзі та США, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За словами держсекретаря, активи будуть переведені найближчими тижнями зі США, і з Європи. Їх спрямують на забезпечення фінансової підтримки на певний час 2025 року.

За словами Блінкена, союзники продовжують працювати для забезпечення України фінансами та ресурсами, потрібними для підтримки економіки та обороноздатності, зокрема й постачатимуть боєприпаси, засоби ППО, ракети та бронетехніку.

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"Ми працюємо дуже рішуче, щоб переконатися, що на багато місяців наперед Україна матиме те, що їй потрібно. США роблять усе, що ми можемо", − підсумував державний секретар США.

Російські дрони атакували Україну − подробиці

Сили ППО 5 листопада знищили над Сумською областю п'ять російських безпілотників типу Shahed, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

З початку року Сили оборони знищили в регіоні 652 російські безпілотники.

Росіяни вночі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області ракетами, дроном-камікадзе та артилерією, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Атак зазнали Нікополь, Марганецька громада, а також Покровська – міська та сільська.

Ворожі війська минулої доби завдали 389 ударів по Запорізькій області, постраждала мирна жителька, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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