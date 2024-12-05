"Договір про всеосяжне стратегічне партнерство", між лідерами Північної Кореї та Росії Кім Чен Ином та Владіміром Путіним, укладений у червні, вже набув чинності.

Про це повідомляє Reuters.

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"Договір про стратегічне партнерство" − що треба знати

Документ підписали під час червневого візиту Путіна до Пхеньяна на саміті з Кім Чен Ином.

Він містить пакт про взаємну оборону для надання військової допомоги, якщо одна зі сторін зіткнеться зі збройною агресією.

Лідер КНДР пообіцяв РФ підтримку у війні проти України

Кім Чен Ин на зустрічі у Пхеньяні з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим запевнив у подальшій підтримці у війні Росії проти України.

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