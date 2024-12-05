"Договір про всеосяжне стратегічне партнерство", між лідерами Північної Кореї та Росії Кім Чен Ином та Владіміром Путіним, укладений у червні, вже набув чинності.

Про це повідомляє Reuters.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Договір про стратегічне партнерство" − що треба знати

Документ підписали під час червневого візиту Путіна до Пхеньяна на саміті з Кім Чен Ином.

Він містить пакт про взаємну оборону для надання військової допомоги, якщо одна зі сторін зіткнеться зі збройною агресією.

Лідер КНДР пообіцяв РФ підтримку у війні проти України

Кім Чен Ин на зустрічі у Пхеньяні з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим запевнив у подальшій підтримці у війні Росії проти України.

Advertisement

Росія надала Північній Кореї нафту, зенітні ракети та економічну допомогу в обмін на війська для підтримки своєї війни в Україні, заявили в п’ятницю урядовці та дослідницька група.

11 листопада Північна Корея схвалила угоду про всебічне стратегічне партнерство з Росією.

СБУ викрила адміністратора одного Телеграм-каналів на співпраці з ФСБ
Більше по темі

СБУ викрила адміністратора одного Телеграм-каналів на співпраці з ФСБ

Його затримали, коли той у ластах намагався перепливти ділянку Дніпра на кордоні з Білоруссю.

Президент Росії вніс 14 жовтня до Державної Думи проєкт закону про ратифікацію Угоди про стратегічне партнерство між РФ і Північною Кореєю.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У листопаді РФ зазнала найбільших втрат за весь час війни Росія
У листопаді РФ зазнала найбільших втрат за весь час війни
Київ Пост
13хв тому
Армія Росії стикається зі скороченням темпів поповнення особового складу Росія
Армія Росії стикається зі скороченням темпів поповнення особового складу
Київ Пост
2г тому
СБУ викрила адміністратора одного Телеграм-каналів на співпраці з ФСБ Росія
СБУ викрила адміністратора одного Телеграм-каналів на співпраці з ФСБ
Київ Пост
3г тому
ГУР паралізувало роботу російського підсанкційного "Газпромбанку" Росія
ГУР паралізувало роботу російського підсанкційного "Газпромбанку"
Київ Пост
3г тому
Спонсорований контент
" Попередній Хроніка війни в Україні. 5 грудня: «Ми працюємо дуже рішуче»
Далі » Німеччина може створити спільний орган для допомоги біженцям у пошуку роботи