Міністри закордонних справ країн НАТО ухвалили низку заходів для протидії гібридним атакам та ворожій діяльності проти країн НАТО.

Зокрема, ці заходи охоплюють обмеження проти російського «тіньового флоту», за допомогою якого РФ обходить обмеження з експорту нафти, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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НАТО і ЄС будуть разом протидіяти Росії та Китаю

«Ми бачимо підвищення кількості таких атак, і ми маємо притягнути до відповідальності нападників. Як Росія, так і Китай намагаються дестабілізувати наші країни, розділити наші суспільства, з використанням актів саботажу, кібернетичних атак та енергетичного шантажу», - заявив Марк Рютте.

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Він зазначив, що міністри НАТО погодили пакет активних заходів для протидії ворожим діям.

Спільні дії охоплюють посилений розвідувальний обмін, більше навчань, кращий захист критичної інфраструктури, покращення кібернетичного захисту та більш жорсткі заходи проти російського «тіньового флоту» суден з експорту нафти.

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«Ми будемо тісніше працювати з ЄС у цих питаннях», - додав генеральний секретар НАТО.

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Британія ввела санкції проти «тіньового флоту» РФ

25 листопада Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти російських кораблів так званого "тіньового флоту".

Зокрема, санкції розширили на кораблі, які транспортують російську нафту та нафтопродукти.

Нові обмеження ще більше ускладнять фінансування Росією війни в Україні та її діяльності у світі.

Загалом під санкціями Великої Британії тепер перебувають 73 російські танкери - це більше, ніж у будь-якої іншої країни.