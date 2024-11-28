Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки осінніх переговорів з міжнародними партнерами щодо військової допомоги Україні у 2025 році.

Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

За його словами, результати зустрічей гарантують потужну підтримку для Сил оборони України.

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Фінансова допомога Україні від партнерів:

Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП.

виділять по 0.25% ВВП. Велика Британія надаватиме 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року.

надаватиме 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року. Данія надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за "данською моделлю 2.0".

надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за "данською моделлю 2.0". ЄС: 1,9 млрд євро на боєприпаси, ППО, ракети та підтримку оборонної промисловості.

1,9 млрд євро на боєприпаси, ППО, ракети та підтримку оборонної промисловості. НАТО надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги.

надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги. Нідерланди спрямують 4 млрд євро на період 2024–2026 років.

спрямують 4 млрд євро на період 2024–2026 років. Німеччина виділить 4 млрд євро прямої військової допомоги.

виділить 4 млрд євро прямої військової допомоги. Норвегія передасть 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів).

передасть 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів). США нададуть 5,5 млрд доларів.

нададуть 5,5 млрд доларів. Швеція спрямує 75 млрд шведських крон (7,5 млрд доларів) протягом трьох років.

Що відомо про моделі співпраці України з партнерами

"Лише за останні тижні ми провели низку важливих зустрічей із союзниками, спрямованих на визначення ключових оборонних потреб, аналіз попередньої допомоги та розробку нових форматів співпраці", - наголосив Умєров.

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Одним із прикладів нових альянсів стала коаліція Північна група + Україна: 12 країн — Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія — об’єднують зусилля для зміцнення безпеки України.

"Також продовжуємо активну роботу в рамках коаліцій спроможностей у форматі "Рамштайн", - зазначив міністр.

Більше по темі Німеччина допомагає Україні зміцнити енергетичну безпеку регіонів Німеччина запевнила у своїй подальшій підтримці та зацікавленості у впровадженні найефективніших проєктів в Україні.

Розвиток української промисловості у 2025 році - подробиці

Міністр оборони України, повідомив про активний розвиток української оборонної промисловості.

За його словами, Україна вже здатна виробляти далекобійні ракети, дрони, 155-мм боєприпаси, а також локалізувати виробництво систем ППО, важкої бронетехніки та іншого озброєння.

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Умєров відзначив ефективність "данської моделі" інвестицій в оборонний сектор та подякував партнерам за підтримку, яка наближає перемогу України.