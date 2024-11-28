Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки осінніх переговорів з міжнародними партнерами щодо військової допомоги Україні у 2025 році.

Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

За його словами, результати зустрічей гарантують потужну підтримку для Сил оборони України.

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Фінансова допомога Україні від партнерів:

  • Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП.
  • Велика Британія надаватиме 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року.
  • Данія надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за "данською моделлю 2.0".
  • ЄС: 1,9 млрд євро на боєприпаси, ППО, ракети та підтримку оборонної промисловості.
  • НАТО надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги.
  • Нідерланди спрямують 4 млрд євро на період 2024–2026 років.
  • Німеччина виділить 4 млрд євро прямої військової допомоги.
  • Норвегія передасть 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів).
  • США нададуть 5,5 млрд доларів.
  • Швеція спрямує 75 млрд шведських крон (7,5 млрд доларів) протягом трьох років.

Що відомо про моделі співпраці України з партнерами

"Лише за останні тижні ми провели низку важливих зустрічей із союзниками, спрямованих на визначення ключових оборонних потреб, аналіз попередньої допомоги та розробку нових форматів співпраці", - наголосив Умєров.

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Одним із прикладів нових альянсів стала коаліція Північна група + Україна: 12 країн — Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія — об’єднують зусилля для зміцнення безпеки України.

"Також продовжуємо активну роботу в рамках коаліцій спроможностей у форматі "Рамштайн", - зазначив міністр.

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Розвиток української промисловості у 2025 році - подробиці

Міністр оборони України, повідомив про активний розвиток української оборонної промисловості.

За його словами, Україна вже здатна виробляти далекобійні ракети, дрони, 155-мм боєприпаси, а також локалізувати виробництво систем ППО, важкої бронетехніки та іншого озброєння.

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Умєров відзначив ефективність "данської моделі" інвестицій в оборонний сектор та подякував партнерам за підтримку, яка наближає перемогу України.

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