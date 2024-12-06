Понад 8 тис. військових добровільно повернулися на службу.

Про це повідомив очільник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора Саіян Сєвак в етері Суспільного.

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Військові повертаються на службу після СЗЧ − подробиці

28 листопада ухвалили закон, який дозволяє добровільно поновитися тим, хто вперше залишив частину або дезертував.

У командирів є 72 години на відновлення контракту чи поновлення службового статусу військовослужбовця.

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Грошові, продовольчі та речові виплати, пільги, а також соціальні гарантії також відновлюються.

Наразі понад 5 тис. військових повернулися за законом про звільнення від кримінальної відповідальності. За цей тиждень до лав ЗСУ повернулися 3 тис. осіб.

Рада підтримала закон про добровільне повернення на службу після першого СЗЧ

21 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 12095, який дає змогу добровільно повернутися на службу військовослужбовцям, які вперше залишили частину або дезертували.

Кримінальні справи, розпочаті проти тих, хто залишив частину або дезертував, не будуть підставою для відмови у поновленні служби.

Завдяки новому законопроєкту, такі військові можуть за бажання повернутися назад без кримінальної відповідальності.