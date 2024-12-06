Фінський уряд надішле Україні новий пакет допомоги на 25 млн євро, повідомило міністерство оборони Фінляндії.

Стубб затвердив новий пакет допомоги для України − подробиці

Новий пакет допомоги затверджував президент країни Александер Стубб 5 грудня.

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За словами міністра оборони Антта Хякканена, Фінляндія є одним із найсильніших союзників України й не змінює власну позицію.

Він зазначив, що загальна сума військової допомоги, яку Фінляндія надала Україні, досягла 2,3 мільярда євро. До цього пакету допомоги, зокрема, входить зимове спорядження для українських військових.

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Наразі уряд готує наступний пакет допомоги, який відправлять уже після завершення 2024 року.

Фінляндія надала Україні кредит на 50 млн євро для відбудови

12 листопада Фінляндія та Україна підписали угоду, для залучення кредиту на 50 млн євро для України.

Раніше вона надала Україні новий пакет допомоги у межах співпраці в енергетичному секторі.

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Зокрема, країна спрямувала кошти на підвищення енергоефективності шкіл, дитсадків, лікарень в Україні.