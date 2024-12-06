До кінця поточного року Словаччина закриває генеральне консульство в Санкт-Петербурзі в Росії, повідомляється на сторінці дипустанови.

Генеральне консульство Словаччини припиняє роботу в Росії − подробиці

"Що стосується громадян Російської Федерації, то Генеральне консульство Словацької Республіки в Санкт-Петербурзі більше не надає своїх послуг", − пояснило генконсульство.

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До кінця минулого місяця дипустанова скорочувала перелік послуг, зокрема реєстрацію шлюбів та надання консульської допомоги в невідкладних випадках. Відтепер ці послуги надає посольство Словаччини в Москві.

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Генконсульство в Санкт-Петербурзі − єдина консульська установа країни на території держави-агресора.

Україна хоче отримати від Польщі приміщення колишнього генконсульства РФ

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства Росії в Познані.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща може закрити усі консульства Росії на своїй території, якщо РФ не припинить скоювати диверсії у Європі.

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Ця магістраль з’єднує Москву із Курською областю Росії.

18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

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