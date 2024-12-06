Авріл Гейнс, директорка Національної розвідки США, що координує діяльність американських розвідслужб, яку невдовзі має замінити на посаді Тулсі Ґаббард – вельми суперечливий вибір Трампа, применшила ризик зниження рівня співпраці з союзниками в разі її затвердження.

Як зміниться розвідка США за керівництва Тулсі Ґаббард

Гейнс відзначила важливу роль комітетів Конгресу в збереженні "П'яти очей" – тісного альянсу розвідок США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

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«Мені важко повірити, що той, хто прийде [на моє місце], не захоче підтримувати ці відносини», – сказала Гейнс у четвер на засіданні Ради з міжнародних відносин.

«Відверто кажучи, вони [відносини між розвідками] мають величезну двопартійну підтримку в наших наглядових комітетах. Я це бачу, а тому не вважаю, що вони піддаються значному ризику».

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Гейнс не прокоментувала вибір Трампа на користь Габбард – колишньої конгресвумен-демократки, яка стала його прихильницею і публічно повторювала російські тези про вторгнення в Україну.

Габбард, кандидатуру якої ще має схвалити Сенат, також поставила під сумнів висновки розвідувального співтовариства США про те, що президент Сирії Башар Асад – союзник Росії – застосував хімічну зброю.

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Відомство яке очолює Гейнс, було створене після терактів 11 вересня 2001 року для поліпшення координації між різними розвідувальними службами США.

Дехто в оточенні Трампа ставить під сумнів необхідність збереження посади директора Національної розвідки – вона, мовляв, перетворилася на роздуту бюрократичну установу з надто широкими повноваженнями.

«Я вважаю, що ми в більшій безпеці завдяки інституції, яку я маю честь очолювати зараз, – сказала Гейнс. – Якщо ми не з'єднаємо всі крапки над «і» – не об'єднаємо розвіддані, то можемо проморгати наступне 11 вересня. На мою думку, ця установа є ще важливішою, ніж 20 років тому, тому що ландшафт став набагато складнішим».