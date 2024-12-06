США відправлять Україні ще один масштабний пакет військової підтримки до інавгурації Дональда Трампа в січні.

Про це пише The Guardian, цитуючи радника Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана.

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"Лавина" військової допомоги від США − подробиці

Під час зустрічі з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, Салліван пообіцяв до середини січня надіслати Україні "сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки".

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Штати також пообіцяли підтримку в кадровому питанні, пропонуючи навчання для нових солдатів на об'єктах за межами України.

Як зауважили журналісти The Guardian, це робиться для ускладнення можливості Росії в підтримці воєнних дій і посилення позицій України під час переговорів, які можуть закласти основу для майбутнього врегулювання війни.

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