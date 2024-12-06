США відправлять Україні ще один масштабний пакет військової підтримки до інавгурації Дональда Трампа в січні.

Про це пише The Guardian, цитуючи радника Джо Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана. 

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"Лавина" військової допомоги від США − подробиці

Під час зустрічі з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, Салліван пообіцяв до середини січня надіслати Україні "сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки".

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Штати також пообіцяли підтримку в кадровому питанні, пропонуючи навчання для нових солдатів на об'єктах за межами України.

Як зауважили журналісти The Guardian, це робиться для ускладнення можливості Росії в підтримці воєнних дій і посилення позицій України під час переговорів, які можуть закласти основу для майбутнього врегулювання війни.

США оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн

3 грудня Сполучені Штати оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 725 млн доларів.

Розвідка Байдена не бачить у виборі Трампа ризиків для співпраці з союзниками США
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Координаторка розвідслужб США применшила ризик зниження рівня співпраці з союзниками в разі затвердження її можливої наступниці Тулсі Ґаббард на посаді.

Чинний президент США Джо Байден запропонував Конгресу схвалити додаткове надання 24 млрд доларів для посилення військової допомоги Україні.

Пентагон розповів на що спрямують 24 млрд доларів для України.

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Адміністрація чинного президента США раніше звернулася до Конгресу із заявою про намір списати половину боргу України на економічну допомогу.

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