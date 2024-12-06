Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині двох російських інформаторів, які готували координати для нової низки комбінованих по об’єктах Укрзалізниці.

Російські диверсанти готували атаку на залізничні вузли − подробиці

Головною метою агентів було ураження вузлових станцій і залізничних ліній, через які, на думку росіян, могли транспортувати бойову техніку та боєприпаси на східний фронт.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Для коригування ураження, фігуранти встановлювали поблизу станцій приховані відеокамери, які в режимі онлайн транслювали рух потягів на акаунти кураторів. А для маскування камер зрадники облаштовували їх на деревах, ховаючи в гілках, та підключали до них портативні джерела живлення.

Advertisement

Кожні три дні вони замінювали павербанки для безперебійної передачі відео.

Інформатори діяли окремо, але ретельно дотримувалися інструкцій та заходів конспірації від єдиного куратора.

Більше по темі СБУ викрила адміністратора одного Телеграм-каналів на співпраці з ФСБ Його затримали, коли той у ластах намагався перепливти ділянку Дніпра на кордоні з Білоруссю.

Фото: Служба безпеки України

Обидва фігуранти є місцевими безробітними віком 20 і 23 років, яких дистанційно завербували через Телеграм-канали для пошуку швидкого заробітку.

Advertisement

Яке покарання загрожує російським диверсантам, які готували атаку на залізничні вузли

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (пособництво у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ викрила адміністратора одного Телеграм-каналів на співпраці з ФСБ

Служба безпеки України затримала організатора "схем для ухилянтів", який працював на Федеральну службу безпеки Російської Федерації.

Зловмисник перебував у контакті з представниками ворожої спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні та після втечі до Росії хотів брати участь в ІПСО від ФСБ.

Advertisement

СБУ та Національна поліція раніше затримали двох малолітніх російських агентів, яких російські спецслужби втягнули у терористичну діяльність.