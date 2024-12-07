7 грудня президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з новообраним президентом США Дональдом Трампом та українським колегою Володимиром Зеленським.

Це підтвердили в Єлисейському палаці, пишуть France 24 та AFP.

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Зустріч Макрона з Трампом та Зеленським

Лідери відвідають церемонію відкриття собору Паризької Богоматері, який відреставрували після руйнівної пожежі.

На урочистості запросили близько 50 перших осіб з різних держав.

За даними ЗМІ, спочатку Емманюель Макрон зустрінеться з Дональдом Трампом. Потім у нього заплановані перемовини з Володимиром Зеленським.

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Далі вони візьмуть участь у відкритті Нотр-Даму.

Медіа пишуть, що зустріч французького президента з Трампом відбудеться о 17-й годині за Києвом, а з Володимиром Зеленським о 18-й.

Чи заплановані переговори між Трампом та Зеленським наразі не відомо.

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У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері

Аби відновити Нотр-Дам після руйнівної пожежі знадобилося п’ять років.

Один з найулюбленіших та найвідоміших соборів у світі спалахнув 15 квітня 2019 року.

На той момент у будівлі проводили реставраційні роботи.

Вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями даху, охопивши шпиль собору, який згодом обвалився.

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Пожежа тривала понад 15 годин, знищивши значну частину даху та спричинила серйозні пошкодження інтер'єру.

Все ж багато безцінних реліквій та творів мистецтва, що зберігалися у соборі, вдалося врятувати.

Остаточно причини пожежі не встановлено. Але основною версією вважається нещасний випадок, пов'язаний з ремонтними роботами.