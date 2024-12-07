У п'ятницю люди вже традиційно зібралися на тбіліській площі Свободи біля грузинського парламенту.

На відміну від попередніх двох ночей, цього разу спецпризначенці знову застосували проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Напередодні люди вкотре вийшли на мітинг.

У Тбілісі силовики розігнали протестувальників під парламентом Грузії.

Спецпризначенці почали розганяти протестувальників водометами та сльозогінним газом. Свої дії правоохоронці виправдовують тим, що мітингарі застосовували піротехніку.

ЗМІ повідомляють про затриманих та постраждалих.

Однак, у соцмережах пишуть, що людей затримували біля метро.

Повідомляють про затримання одного з лідерів опозиційної партії «Гірчі-більше свободи» та депутата «Коаліції за зміни» Цотне Коберідзе.

Протести у Грузії

Протести у Грузії тривають вже понад тиждень.

Люди вийшли на мітинг після того, як грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.

Advertisement

У перші дні мітингів поліція силою розганяла демонстрантів. Протягом останніх днів (у ніч на п'яте та шосте грудня) акції у Тбілісі проходили мирно.

На тлі протестів Україна ввела санкції проти уряду Грузії. Відповідний указ за рішенням РНБО президент Володимир Зеленський підписав цього тижня.

Після рішення «Грузинської мрії» відтермінувати процес інтеграції з ЄС США вирішили призупинити стратегічне партнерство з Грузією.

«Рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинському народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до Європейського Союзу та НАТО», - йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Advertisement

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення мандату. Мовляв, парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника.

Вибори президента мають відбутися 14 грудня. Інавгурація запланована на 29 грудня.