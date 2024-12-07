Серед загиблих внаслідок удару по Запоріжжю двоє дітей.

Таку оновлену інформацію назвали в ОВА.

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Наразі триває ідентифікація жертв.

Обстріл Запоріжжя: що відомо про загиблих

Через вчорашній обстріл міста загинуло 10 людей.

Спочатку повідомляли, що серед них було троє дітей - чотиримісячне немовля, а також діти 4 та 11 років.

За уточненою інформацією, жертвами ворога стало двоє неповнолітніх.

Кількість постраждалих зросла до 26.

12 потерпілих нині у лікарні.

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У Запоріжжі День жалоби

Російські війська атакували Запорізьку область напередодні близько 18-ї години. Вдарили двічі - по території обласного центру та району.

«Ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому», - написав керівник ОВА Іван Федоров.

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