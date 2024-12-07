Серед загиблих внаслідок удару по Запоріжжю двоє дітей. 

Таку оновлену інформацію назвали в ОВА. 

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Наразі триває ідентифікація жертв. 

Обстріл Запоріжжя: що відомо про загиблих 

Через вчорашній обстріл міста загинуло 10 людей.

Спочатку повідомляли, що серед них було троє дітей - чотиримісячне немовля, а також діти 4 та 11 років. 

За уточненою інформацією, жертвами ворога стало двоє неповнолітніх. 

Кількість постраждалих зросла до 26. 

12 потерпілих нині у лікарні. 

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У Запоріжжі День жалоби

Російські війська атакували Запорізьку область напередодні близько 18-ї години. Вдарили двічі - по території обласного центру та району. 

«Ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому», - написав керівник ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі пошкоджені 10 багатоповерхівок та 17 одноповерхових будинків.

У Запоріжжі День жалоби: загинуло 10 людей
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Внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало 24 людини. Серед них троє дітей.

В оселях вибиті вікна та зруйновані дахи. 

У Запоріжжі та області оголосили День жалоби. 

Зруйноване СТО та пошкоджені торгові точки. 

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