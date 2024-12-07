Серед загиблих внаслідок удару по Запоріжжю двоє дітей.
Таку оновлену інформацію назвали в ОВА.
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Наразі триває ідентифікація жертв.
Обстріл Запоріжжя: що відомо про загиблих
Через вчорашній обстріл міста загинуло 10 людей.
Спочатку повідомляли, що серед них було троє дітей - чотиримісячне немовля, а також діти 4 та 11 років.
За уточненою інформацією, жертвами ворога стало двоє неповнолітніх.
Кількість постраждалих зросла до 26.
12 потерпілих нині у лікарні.
У Запоріжжі День жалоби
Російські війська атакували Запорізьку область напередодні близько 18-ї години. Вдарили двічі - по території обласного центру та району.
«Ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому», - написав керівник ОВА Іван Федоров.
У Запоріжжі пошкоджені 10 багатоповерхівок та 17 одноповерхових будинків.
У Запоріжжі День жалоби: загинуло 10 людей
В оселях вибиті вікна та зруйновані дахи.
У Запоріжжі та області оголосили День жалоби.
Зруйноване СТО та пошкоджені торгові точки.