Від ранку російські війська не припиняють обстрілювати Херсонську область.
Окупанти атакують населені пункти з артилерії та скидають боєприпаси на мирних мешканців.
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Росіяни обстріляли Комишани
Близько восьмої години ранку росіяни обстріляли Комишани.
Внаслідок артобстрілу постраждав 53-річний чоловік. Бригада «екстренки» надала потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.
Окупанти атакують цивільних дронами
У Кіндійці, що у передмісті Херсона, під удар потрапив 46-річний чоловік. Окупанти скинули на нього вибухівку з БпЛА.
Постраждалого госпіталізували. У нього вибухова травма та поранення.
Ще один потерпілий - 35-річний мешканець Антонівки.
Військові РФ також скинули на нього вибухівку з безпілотника. З травмами та пораненнями його доправили до лікарні.
Також медична допомога знадобилась херсонцю, який постраждав через атаку російського дрона вчора ввечері.
У Запоріжжі День жалоби: загинуло 10 людей
Внаслідок вибуху 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та гіпертонічний криз. Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.