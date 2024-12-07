Від ранку російські війська не припиняють обстрілювати Херсонську область. 

Окупанти атакують населені пункти з артилерії та скидають боєприпаси на мирних мешканців. 

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Росіяни обстріляли Комишани

Близько восьмої години ранку росіяни обстріляли Комишани.

Внаслідок артобстрілу постраждав 53-річний чоловік. Бригада «екстренки» надала потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Окупанти атакують цивільних дронами 

У Кіндійці, що у передмісті Херсона, під удар потрапив 46-річний чоловік. Окупанти скинули на нього вибухівку з БпЛА. 

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Постраждалого госпіталізували. У нього вибухова травма та поранення. 

Ще один потерпілий - 35-річний мешканець Антонівки.

Військові РФ також скинули на нього вибухівку з безпілотника. З травмами та пораненнями його доправили до лікарні.

Також медична допомога знадобилась херсонцю, який постраждав через атаку російського дрона вчора ввечері. 

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Внаслідок вибуху 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та гіпертонічний криз. Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

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