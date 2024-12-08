«Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі», - написав президент після перемовин.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Під час візиту до Парижа президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, сторони говорили про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

«Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо», - резюмував Зеленський.

Емманюель Макрон після зустрічі в Єлисейському палаці з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом заявив, що необхідно продовжувати спільні дії заради миру.

Більше по темі Трамп закликав Україну та РФ до переговорів Новообраний президент США вважає, що потрібно припинити вогонь.

«Продовжуймо спільні дії заради миру та безпеки», - написав Макрон.

Зустріч президентів України та Грузії

У Парижі Володимир Зеленський зустрівся також з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

За словами президента, Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який зараз відстоює «достойне майбутнє для себе».

Advertisement

«Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну. Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія. Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі», - сказав український президент.

До цього глава української держави мав перемовини за канцлером Австрії.