Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги для України на 988 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

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Пентагон виділив Україні новий пакет допомоги

Новий пакет надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI). Це програма, за якою Сполучені штати закуповують нову зброю та обладнання у промисловості, а не постачають їх з запасів Пентагону.

Виділений пакет допомоги включає:

ракети для HIMARS;

безпілотники;

обладнання, компоненти й запасні частини для обслуговування та ремонту артилерійських систем і бронетехніки.

Зазначається, що це вже 22-й пакет допомоги від США в рамках програми USAI.

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