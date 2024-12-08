Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги для України на 988 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону. 

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Пентагон виділив Україні новий пакет допомоги

Новий пакет надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI). Це програма, за якою Сполучені штати закуповують нову зброю та обладнання у промисловості, а не постачають їх з запасів Пентагону.

Виділений пакет допомоги включає: 

  • ракети для HIMARS;
  • безпілотники;
  • обладнання, компоненти й запасні частини для обслуговування та ремонту артилерійських систем і бронетехніки.

Зазначається, що це вже 22-й пакет допомоги від США в рамках програми USAI.

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Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном

У суботу під час візиту до Парижа Володимир Зеленський зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом. 

Володимир Зеленський назвав тристоронню зустріч «хорошою» і «продуктивною». За його словами, сторони говорили про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. 

Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном
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